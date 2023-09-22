Bloomberg: В бюджете России на 2024 год 6% ВВП уйдёт на военные расходы

6% валового внутреннего продукта в следующем году Россия потратит на военные нужды. Об этом заявляет агентство Bloomberg, проанализировав государственный бюджет России на 2024 год. Проект госбюджета на три года был представлен в пятницу на заседании российского правительства.

Как указали эксперты Bloomberg, военные расходы вырастут почти вдвое в сравнении с текущим годом: в 2023 году они составляют 3,6% ВВП, а в 2021 году, до начала вторжения в Украину составляли 2,7%. В абсолютных цифрах, если в этом году Россия заложила на военные траты 6,4 триллиона рублей, то на следующий год - 10,8 триллиона. Таким образом, они впервые составят самую большую долю всех расходов страны.

Кроме того, расходы в 11,1 триллиона рублей содержатся в засекреченной части бюджета (в 2023 году - 6,5 триллиона).

В то же время поддержка социальной политики в году новых президентских выборов тоже вырастет: с 6,5 до 7,5 триллионов.

В целом проект бюджета аналитики Bloomberg называют оптимистичным: несмотря на санкции и военные расходы, Минфин оценивает бюджет следующего года в 35 триллионов рублей - это на 22% больше, чем в 2023. Но он всё равно будет дефицитным: превышение расходов над доходами может составить как минимум 0,9% ВВП.