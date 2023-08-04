Reuters: в 2023 году треть расходов России придётся на военные нужды

В 2023 году треть запланированных расходов России придётся на военные нужды. Об этом пишет агентство Reuters, которое ознакомилось с правительственным документом.

По оценке, приведённой в документе, годовые расходы по статье "Национальная оборона" составят 9,7 триллиона рублей, или 33,4% от всех расходов государства. При этом в утверждённом бюджетном плане предусмотрено 17,1%.

Таким образом, в 2023 году доля бюджетных расходов на военные нужды станет рекордной с 2011 года, пишет Reuters. Раньше на них приходились от 14% до 23% российского бюджета.

Согласно документу, в первом полугодии 2023 года Россия потратила на военные нужды почти 5,6 триллиона рублей – на 12%, чем планировалось изначально. Это больше трети всех расходов государства за полугодие.

Reuters связывает увеличение военных расходов России с её нападением на Украину. Агентство полагает, что продолжение войны может привести к росту дефицита бюджета России, который на начало июля составлял 2,6 триллиона рублей.

Правительство и Минфин России не ответили на просьбу Reuters о комментарии. В июне 2023 года российские власти скрыли актуальные расходы бюджета страны.