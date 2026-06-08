Bloomberg: в мае 2026 года Россия поставила рекорд по экспорту нефти

С начала 2026 года средний объём отгрузок российской сырой нефти составил 3,46 млн баррелей в сутки – это примерно на 120 тысяч баррелей больше, чем в 2025 году, и больше, чем среднегодовые показатели в 2022-2024 годах, пишет Bloomberg со ссылкой на данные по танкерным перевозкам.

Рост объёмов экспорта, по мнению агентства, связан с украинскими атаками на российские НПЗ. В конце мая Reuters писало, что почти все крупные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России были вынуждены остановить или сократить производство после ударов украинских беспилотников. Из-за атак на НПЗ российские нефтяные компании испытывают сложности с переработкой сырой нефти и активнее продают её за границу.

Объём российской нефти, находящейся на танкерах в море, достиг цифры в 124 млн баррелей. По данным отслеживания танкерных перевозок, почти вся эта нефть сейчас находится в пути, а не простаивает в море.

Среди активных покупателей российских нефтепродуктов – Индия, которая в мае увеличила закупки российской сырой нефти на 63% в сравнении с показателями февраля. Это произошло на фоне ослабления американских ограничений на покупку российской нефти.

Из-за военного конфликта на Ближнем Востоке и роста мировых цен на нефть Россия резко нарастила свои доходы от нефтяного экспорта. Если в начале 2026 года Москва зарабатывала на продажах нефти около 1-1,2 млрд долларов в неделю, то к маю этот показатель вырос до 2-2,5 млрд долларов в неделю, следует из подсчетов Bloomberg. Это максимальные значения с начала полномасштабной войны в Украине.