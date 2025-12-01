В ноябре Вооруженные силы Украины совершили не менее 14 атак по российским нефтеперерабатывающим заводам с помощью беспилотников – это максимальное число атак за месяц с начала войны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на публичные заявления стран.

В прошлом месяце атакам также поверглись нефтеналивные сооружения и танкеры, перевозившие российскую нефть. Так, в конце прошлой недели, по словам источника Bloomberg, Украина атаковала два танкера в Чёрном море. Еще один танкер, ранее перевозивший российскую нефть, пострадал от взрывов у берегов столицы Сенегала.

Вечером 28 ноября представители Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили об атаке с помощью морских беспилотников на суда российского "теневого флота" Kairos и Virat у побережья турецкой провинции Коджаэли. Оба судна находились под санкциями ЕС, Великобритании, Швейцарии и США и направлялись в Новороссийск, где в ночь на 29 ноября также был атакован и выведен из строя морскими безэкипажными катерами терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), экспортирующий более 80% казахстанской нефти.

В результате было повреждено одно из трех выносных причальных устройств, с которых нефть погружается на морские танкеры. Министерство энергетики Казахстана заявило, что перенаправит экспорт нефти по альтернативным маршрутам.

В Кремле назвали украинскую атаку на КТК и танкеры "вопиющим" случаем, так как "речь идет об объекте международного значения и с международным участием".

Bloomberg отмечает, что российские войска продолжают регулярные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины и гражданские объекты, включая жилые дома.