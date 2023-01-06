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Bloomberg: власти России могут изъять у госкомпаний 50% чистой прибыли

Михаил Мишустин

Российские власти решили обязать госкомпании выплатить повышенные дивиденды, потребовать "единовременную выплату" у производителей удобрений и угля, а также сократить необоронные расходы. Об этом, как утверждает агентство Bloomberg, говорится в документе за подписью главы правительства России Михаила Мишустина, составленном в середине декабря. Официально о таком документе не сообщалось.

Как утверждает Bloomberg, эти меры в распоряжении Мишустина названы "мобилизацией доходов". Часть изъятых денег пойдёт на покрытие расходов, связанных с войной в Украине, говорят источники агентства, знакомые с этим вопросом. По их словам, решение о размере выплат ещё не принято, так как оно будет зависеть от бюджета за полный 2022 год.

Власти "по возможности" постараются установить для госкомпаний дивиденды в размере более 50% от выручки, говорят источники. Агентство отмечает, что предполагается, что это будет одноразовая, а не постоянная мера.

Также в документе сказано о выделении дополнительных 175 миллиардов рублей на переселение ста тысяч человек из Херсонской области в Россию.

Кроме того, в подписанном Мишустиным документе, как утверждается, говорится о необходимости "оптимизации" бюджетных расходов вне сферы обороны и безопасности, что должно сэкономить не менее 150 миллиардов рублей.

В российском правительстве и Минфине не ответили на просьбу Bloomberg о комментарии в период новогодних праздников.

  • По итогам 2021 года власти изъяли половину чистой прибыли "Газпрома", проведя через Госдуму соответствующую поправку к Налоговому кодексу. В то же время компания отказалась выплачивать своим акционерам рекордные дивиденды примерно в объёме суммы, изъятой государством. Также с 2022 года увеличен НДПИ для металлургических компаний.
  • В конце декабря 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что в стране нет ограничений по финансированию армии: "Страна, правительство дают всё, что армия просит".

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