Bloomberg: власти России могут изъять у госкомпаний 50% чистой прибыли

Российские власти решили обязать госкомпании выплатить повышенные дивиденды, потребовать "единовременную выплату" у производителей удобрений и угля, а также сократить необоронные расходы. Об этом, как утверждает агентство Bloomberg, говорится в документе за подписью главы правительства России Михаила Мишустина, составленном в середине декабря. Официально о таком документе не сообщалось.

Как утверждает Bloomberg, эти меры в распоряжении Мишустина названы "мобилизацией доходов". Часть изъятых денег пойдёт на покрытие расходов, связанных с войной в Украине, говорят источники агентства, знакомые с этим вопросом. По их словам, решение о размере выплат ещё не принято, так как оно будет зависеть от бюджета за полный 2022 год.

Власти "по возможности" постараются установить для госкомпаний дивиденды в размере более 50% от выручки, говорят источники. Агентство отмечает, что предполагается, что это будет одноразовая, а не постоянная мера.

Также в документе сказано о выделении дополнительных 175 миллиардов рублей на переселение ста тысяч человек из Херсонской области в Россию.

Кроме того, в подписанном Мишустиным документе, как утверждается, говорится о необходимости "оптимизации" бюджетных расходов вне сферы обороны и безопасности, что должно сэкономить не менее 150 миллиардов рублей.

В российском правительстве и Минфине не ответили на просьбу Bloomberg о комментарии в период новогодних праздников.