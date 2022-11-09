Генерал Суровикин предложил сдать Херсон. Шойгу согласился

Командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин предложил министру обороны России Сергею Шойгу отвести войска в Херсонской области на левый берег Днепра. Это будет означать сдачу города Херсон. Шойгу согласился с этим предложением и приказал начать отвод войск за реку Днепр.

В своём докладе Шойгу, который показали по российскому телевидению, Суровикин сослался на трудности снабжения российской группировки на правом берегу Днепра. Он также предположил, что часть войск будет задействована на других направлениях. По словам Суровикина, по Днепру выстроена оборона. "Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки" - сказал он об отходе из Херсона.

Российские оккупационные власти предложили жителям правого берега Днепра выехать в левобережные районы во второй половине октября. Тогда же Суровикин заявил, что относительно судьбы Херсона возможны "непростые решения". Из Херсона были эвакуированы российские госучреждения, памятники советским и российским деятелям, прах князя Григория Потёмкина-Таврического. С административных зданий сняли российские флаги. При этом официально до последнего момента утверждалось, что город готовят к обороне.

В среду, ещё до выступления Суровикина, начали поступать сообщения о наступлении украинских сил в районе Снигирёвки Николаевской области к северу от Херсона. Сообщалось также, что российские военные подорвали на правом берегу Днепра несколько мостов.

В среду, по официальным сообщениям, в ДТП погиб заместитель главы российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.