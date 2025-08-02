Bloomberg: западные разведки отмечают снижение числа российских диверсий

Западные разведки отчитались о снижении числа диверсий, предположительно организованных российскими спецслужбами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских и американских официальных лиц.

С января по май 2025 года Международный институт стратегических исследований (IISS) насчитал 11 случаев российского саботажа в Европе. Сюда относятся в том числе попытки вывести из строя оптоволоконные кабели и сотовые вышки в Швеции. За весь 2024 год таких случаев было больше 30, включая атаки на энергетику, связь, транспорт, военные объекты, водоснабжение и подводные цели.

По словам источников Bloomberg, российская диверсионная деятельность начала сворачиваться с осени 2024 года после того, как высокопоставленные американские чиновники предостерегли российских коллег от новых операций. Предостережение якобы прозвучало после подозрительных пожаров в логистических центрах DHL в Бирмингеме, Лейпциге и окрестностях Варшавы, а также после сообщений о том, что диверсанты могут подложить взрывчатку на грузовые авиарейсы в США. О том, что россиянам передали предупреждение из Вашингтона тогда писала и The New York Times.

Причиной снижения диверсионной активности источники Bloomberg считают, во-первых, невозможность эффективного контроля над гибридными операциями по причине крайней ненадежности исполнителей. Во-вторых, за снижением диверсионной активности может стоять политический расчет, а именно нежелание раздражать США в первые месяцы президентства Дональда Трампа.

В Кремле на запрос Bloomberg не ответили (ранее Дмитрий Песков называл сообщения о российских диверсиях в Европе "абсолютно безосновательными").