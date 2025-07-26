Дилетанты-наемники. Как молодежь используют для диверсий

Связанные с Россией или российскими спецслужбами структуры все чаще нанимают молодежь за границей для терактов и диверсий в интересах России, нередко используя этих наемников "втемную". География диверсий, которые таким образом были проведены за последние пару лет, обширна, от Лондона до стран Балтии.

Март 2024 года. В Лондоне происходит большой пожар на складе оборудования для спутникового интернета Starlink, который принадлежит украинскому бизнесмену. Предприниматель связан с поставками помощи Киеву.

Вскоре после инцидента английские следователи увидели в деле российский след. А в июле 2025 года года объявлено официально: поджог был совершен пятью молодыми жителями Великобритании по заказу российской "ЧВК Вагнер". Всем осужденным было примерно по 20 лет, cреди них был в том числе 20-летний литовец Угнюс Ашмяна.

Складом со Starlink группа не собиралась ограничиться: также молодые люди намеревались поджечь ресторан и винный магазин российского бизнесмена Евгения Чичваркина, который занимает оппозиционную позицию по отношению к Кремлю и помогает Украине. Предпринимателя, по данным следователей, молодым людям заказали усыпить и похитить.

Это не единственный случай в последние месяцы, когда к диверсионной работе в интересах России в Европе были привлечены дилетанты, а не кадровые офицеров спецслужб. Глава антитеррористической полиции Лондона Доминик Мерфи отмечает определенный паттерн: по его словам, российским спецслужбам после отравления Сергея Скрипаля стало сложнее использовать агентов на территории Великобритании, и именно поэтому они стали прибегать к использованию наемников-дилетантов:

"Я считаю, что с 2018 года и после изменения реакции на угрозы со стороны государств, особенно со стороны России, но также Ирана и других, мы сделали Британию враждебной средой для деятельности этих правительств. Однако в результате они диверсифицировали свои подходы и теперь выходят на относительно молодых людей, чтобы те действовали от их имени в качестве посредников, выполняя их задачи", – замечает он.

По словам сотрудников европейской разведки, большинство диверсантов в Европе, которых в последнее время обвиняют в работе на Россию, являются иностранцами, в том числе украинцами. Среди них – представители молодежи без криминального прошлого: их часто нанимают за несколько тысяч долларов.

Одним из самых громких случаев таких диверсий в интересах России в странах Балтии стал поджог торгового центра IKEA в Вильнюсе 9 мая 2024 года. По словам властей, тогда лишь по счастливой случайности удалось избежать полного уничтожения магазина.

"В ходе предварительного расследования было установлено, что непосредственными исполнителями поджога IKEA были молодые люди в возрасте до 20 лет. Один из них, представший перед судом, был несовершеннолетним. Могу сказать, что оба преступника являются гражданами Украины", – рассказывает литовский прокурор Артурас Урбялис.

Другим эпизодом стал случай с 20-летним колумбийцем, который, как полагают литовские следователи, по заказу России готовил теракт в литовском городе Шяуляй – против компании UAB TVC Solutions, поставляющей беспилотники в Украину. Молодого человека по имени Рамос Сантос недавно задержали в Колумбии: он рос в России и действительно недавно был в Литве. Следствие считает, что он мог создать целую ячейку для подготовки диверсий в Европе.

Спецслужбы Литвы полагают, что Кремль при помощи таких диверсий воюет против всего Запада. По данным Associated Press, с начала полномасштабной войны России против Украины в Европе было выявлено как минимум 70 подобных инцидентов, связанных с Кремлем. И только в прошлом году было зафиксировано 12 случаев поджога и взрывов, где увидели именно "российский след". Для сравнения: в 2023 году было только два подобных инцидента, а еще годом ранее – ни одного.

Среди объектов диверсий в странах Балтии были и те, что прямо или косвенно рассказывают о советских преступлениях против жителей этих стран и таким образом противоречат нарративам, которые распространяет Кремль.

Так, в Латвии весной 2024 года подожгли Музей оккупации. Виновных нашли и уже осудили, и следствие также установило, что это был заказ российских спецслужб. А в июле 2025 года гособвинители Литвы завершили расследование об осквернении памятника одному из "лесных братьев", лидеру литовского антисоветского сопротивления Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу.

"В суд переданы три человека, не являющиеся гражданами Литвы. Двое из них имеют двойное гражданство – России и Эстонии, третий – гражданин России, – рассказывает Римас Брадунас, старший прокурор Каунасской прокуратуры. – В ходе расследования установлено, что эти лица, действуя в составе организованной группы, выполняли задания спецслужб Российской Федерации, в частности ГРУ, с целью дестабилизации ситуации в стране".

"Мы наблюдаем более агрессивные и опасные формы вредоносной деятельности, которые были подзабыты со времен холодной войны. В 2024 году в Литве и других европейских странах были организованы десятки диверсий против инфраструктуры, поддерживающей Украину, энергетических, транспортных и информационных систем, а также объектов исторической памяти", – сообщили в Госдепартаменте Литвы в связи с этими инцидентами.

Официальная Москва не комментирует в отдельности каждый случай диверсий в странах Запада и отвергает в целом любую свою причастность к этим преступлениям.

Однако бывший глава НАТО Йенс Столтенберг убежден, что Россия осознанно занимается подрывом общественного порядка в странах Запада. Эксперты говорят, что это делается в том числе для того, чтобы посеять хаос в обществе и ослабить поддержку Украины.

"Мы наблюдаем за организованной российскими спецслужбами кампанией враждебных действий против союзников по НАТО на территории всего альянса, с попытками саботажа, кибератак, поджогов, различных агрессивных мероприятий, – подчеркивает он. – И это не отдельные случаи, а составляющая цельной кампании".