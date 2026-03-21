Bloomberg: "зомби-корабль" прошёл через Ормузский пролив

Судно с неизвестным грузом, выдававшее себя за списанный газовоз Jamal, прошло через Ормузский пролив, несмотря на фактическую блокировку региона Ираном. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные судовых систем отслеживания.

Судно появилось 13 марта в Оманском заливе, затем исчезло с радаров и вновь включило сигнал только 20 марта уже в Персидском заливе – после прохождения пролива. Последний сигнал был зафиксирован у юго-восточного побережья Ирана.

Согласно официальной информации, настоящий Jamal давно списан и находится на демонтаже на индийской верфи. Bloomberg называет прошедший газовоз "зомби-судном" – оно использовало идентификацию списанного газовоза. Ранее такие схемы применялись для торговли подсанкционной нефтью, но для Ормузского пролива это первый известный случай.

По данным сервиса Marinetraffic, Jamal идёт под японским флагом. Как сообщало агентство Reuters, президент США Дональд Трамп во время своей первой встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаити намеревался требовать помощи в защите Ормузского пролива.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью японскому агентству Kyodo News заявил, что Тегеран после консультаций с Токио готов разрешить судам, связанным с Японией, проходить через Ормузский пролив.

Япония заявления Арагчи не комментировала.

Ормузский пролив заблокирован Тегераном на фоне продолжающейся боевой операции Израиля и США против Ирана.

Как минимум один танкер прошел через Ормузский пролив, заплатив иранским властя м два миллиона долларов. Тегеран объявил о создании "безопасного коридора" мимо острова Ларак. Корпус стражей исламской революции (КСИР) визуально идентифицирует суда и выдает разрешение на проход.

Этим маршрутом воспользовались не менее девяти судов, но достоверно известно только об одном случае оплаты – остальные могли пройти после дипломатических согласований. Некоторые страны уже ведут переговоры с Тегераном о порядке транзита.

В свою очередь США рассматривают усиление военного давления. По данным The Wall Street Journal, 31-й экспедиционный отряд морской пехоты численностью более двух тысяч человек на борту авианосца USS Tripoli направляется в регион, а одной из возможных задач может стать захват острова Харк – через него проходит около 90% экспорта иранской нефти.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что нефтяная инфраструктура Харка не была уничтожена "из соображений приличия", но предупредил о возможных новых ударах.