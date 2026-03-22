"Сворачиваемся" или наземная операция? Две реальности войны с Ираном

Война против Ирана существует в двух реальностях. В одной она вот-вот закончится, в другой – требует от США дополнительно 200 миллиардов долларов и, возможно, наземной операции. Это состояние, напоминающее квантовую суперпозицию, дает администрации Дональда Трампа пространство маневра между военными реалиями и ожиданиями общества и рынков.

Что происходит сейчас. Последние заявления Трампа

В пятницу президент заявил, что США "очень близки к достижению целей" в войне против Ирана (уничтожение ракетного, оборонно-промышленного и ядерного потенциала, флота и ВВС, защита союзников) и рассматривают возможность "сворачивания масштабных военных усилий" на Ближнем Востоке.

Приближение к завершению

Центральным вопросом кризиса сейчас оказался Ормузский пролив, через который идет около пятой части мировых поставок нефти и который был фактически заблокирован Ираном в ответ на удары США и Израиля.

Трамп заявил, что пролив должен охраняться странами, которые его используют, – и это не США. США, по словам президента, готовы помочь, "если нас попросят", но "это не понадобится после устранения иранской угрозы".

Одновременно Axios цитирует неназванного чиновника, что, мол, пост Трампа означает лишь "приближение к завершению" войны, и удары займут еще "пару недель". Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что операция планировалась на 4-6 недель, а пока закончилась 3-я.

Дискуссия о возможности наземной операции

Мы сделаем все, что потребуется

Параллельно с сигналами о скором завершении войны появляются сообщения о дополнительной переброске в регион тысяч морских пехотинцев, и президент США звучит так, что он одновременно не собирается использовать наземные войска и оставляет открытой такую возможность: "Я никуда не отправляю войска. Если бы я это делал, я бы вам, конечно, не сказал. Но я не направляю войска. Мы сделаем все, что потребуется".

Утверждается, что один из рассматриваемых способов принудить Иран разблокировать Ормузский пролив, – взять под контроль остров Харк, через который идет почти весь экспорт иранской нефти.

Эксперты обсуждают военные средства, которыми можно обеспечить проход танкеров с нефтью через пролив. Одни говорят, что будет достаточно сопровождения американскими военными кораблями, самолетами и беспилотниками, другие – что для этого американским войскам потребуется взять под контроль километры иранского побережья.

200 миллиардов. Знаки для пессимистов

Пентагон запросил у Белого дома 200 миллиардов дополнительных ассигнований, и критики отзываются об этом, как о ясном указании, что война будет долгой.

Для сравнения, на войну в Ираке за 13 лет Конгресс выделил 815 миллиардов.

Стоимость войны против Ирана, судя по сообщениям, пока исчисляется миллиардами, есть оценки в 16 миллиардов за две недели – это несравнимо с 200 миллиардов.

Но США используют в боевых действиях значительное количество ракет, как для ударов по Ирану, так и для перехвата иранских ракет и дронов, и министр обороны Пит Хегсет объяснил запрос необходимостью ускорить производство вооружении и обеспечить их достаточные запасы в будущем.

Споры в Конгрессе о выделении дополнительных средств на малопопулярную войну с Ираном (в дополнение к бюджету Пентагона в триллион долларов) могут быть политически тяжелыми для республиканцев. Демократы критикуют войну, говорят, что она ведет к росту цен – в ситуации, когда избиратели более всего обеспокоены дороговизной и состоянием экономики.

Часть республиканцев, настаивающая на снижении дефицита бюджета, будет добиваться в обмен на выделение средств на войну сокращения других статей, и это тоже может оказаться непопулярным у избирателей решением.

Пессимисты. Избиратели

Американцы в большинстве подозревают, что война с Ираном не будет короткой. Если верить данным опроса Economist/YouGov, проведенного 13-16 марта, примерно половина считает, что война продлится еще между месяцем и годом, треть, что больше года. 61% – за окончание войны как можно скорее (но больше половины республиканцев – за продолжение, пока не будут достигнуты все цели операции, и в целом президент опирается сейчас на поддержку республиканцев).

Никто не знает: экономические последствия могут быть намного меньше или намного больше

В опросе Reuters/Ipsos 17-19 марта значительное большинство считает вероятным точечные операции спецназа в Иране или даже крупную наземную операцию в течение следующего месяца, – а также продолжение роста цен на бензин.

Цены на бензин в США за месяц выросли в среднем примерно на доллар за галлон: с ~$2.9 до ~$3.9.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл: "В краткосрочной перспективе повышение цен на энергоносители приведет к росту общей инфляции, но пока рано говорить о масштабах и продолжительности потенциальных последствий для экономики. Никто не знает: экономические последствия могут быть намного меньше или намного больше. Мы просто не знаем".

Оптимисты. Рынки

Заявления Трампа о скором окончании войны, очевидно, совпадают с ожиданиями фондовых рынков. Блокада Ормузского пролива может привести к глобальной рецессии, но падение рынков оценивают как не очень значительное в сравнению с ростом цен на нефть. Паника на рынках могла бы стать дополнительным давлением на администрацию.

Но рынки явно считают, что кризис будет относительно коротким, и все быстро вернется к норме. Фьючерсы на нефть (контракты на ее покупку в будущем) указывают на ожидание резкого роста в короткой перспективе, но затем быстрого падения до "нормальных" цен, около 80 долларов за баррель к концу года.

Если кризис продолжится, мы ожидаем дальнейшую переоценку активов

Такой оптимизм может быть опасным, предупреждают аналитики. LSEG, компания-владелец Лондонской фондовой биржи, замечает, что если кризис окажется более долгим, ограничения поставок через Ормузский пролив приведут к нехватке нефтепродуктов, это повлияет на сельское хозяйство (удобрения) и грузоперевозки (дизельное топливо), и через них – на потребительские цены. Рост затрат на производство распространится по всей экономике и создаст риск "масштабного инфляционного импульса", а значит, риск для глобального экономического роста. "Если кризис продолжится, мы ожидаем увидеть переоценку активов, отражающую эти последствия" – то есть гораздо более сильное падение рынков.

Оптимисты. Американские производители нефти

Американские производители сланцевой нефти, очевидно, тоже считают, что кризис будет коротким, и пока по большей части выжидают. В 2010-х технологическая революция в этой отрасли вывела США в мировые нефтяные лидеры и ограничивала рост цен: залежей сланцевой нефти довольно много, добывать ее быстрее, но и дороже, чем на традиционных месторождениях. Как только цены поднимаются достаточно высоко, сланцевую нефть становится выгодно добывать, и ее производство быстро наращивается. Но сейчас производители, очевидно, считают, что скачок цен – кратковременный, и вкладываться в расширение добычи нецелесообразно.

Что дальше. Будут ли переговоры?

Axios сообщил в субботу со ссылкой на источники, что администрация начала предварительные обсуждения того, как могут выглядеть мирные переговоры с Ираном.

США, якобы, готовят требования к Ирану, помимо открытия Ормузского пролива: запрет на ракетную программу на 5 лет, отказ от обогащения урана, вывод из эксплуатации ядерных объектов и строгие наблюдение за центрифугами, договоры о контроле над вооружениями со странами региона, включают ограничение на количество ракет.

Иран, в свою очередь, якобы через Египет и Катар, уведомил о заинтересованности в переговорах на своих требованиях, включающих прекращение огня, гарантии того, что война не возобновится в будущем, и компенсацию.

48 часов на то, чтобы разблокировать Ормузский пролив для судоходства

Минувшей ночью Трамп постом в Truth Social дал Ирану 48 часов на то, чтобы полностью и без ограничений разблокировать Ормузский пролив для судоходства, пригрозив в противном случае ударами по начнут наносить удары по электростанциям.

Иран в ответ угрожает расширить удары по энергетической инфраструктуре стран региона.