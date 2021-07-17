Боди-хоррор "Титан" Джулии Дюкурно победил на Каннском кинофестивале

В субботу 17 июля завершился 74-й Каннский международный кинофестиваль. Главный приз за лучший фильм основной конкурсной программы, "Золотую пальмовую ветвь" получил боди-хоррор "Титан" (Titane) Джулии Дюкурно (Франция).

В основной конкурсной программе в этом году были представлены 24 картины, в том числе "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова по роману Алексея Сальникова. Победителей основного конкурса определило жюри под председательством американского режиссера, продюсера, сценариста и актера Спайка Ли.

Гран-при разделили фильмы "Герой" (A Heros) Асгара Фархади (Иран) и "Купе номер шесть" (Hytti Nro 6 / Compartment No 6) Юхо Куосманена (Финляндия).

Приз за лучший сценарий получили Рюсукэ Хамагути и Такамаса Оэ ("Сядь за руль моей машины»"/ Drive My Car, Япония).

Лауреатом приза за лучшую режиссуру стал Леос Каракс ("Аннетт" / Annette, Франция).

Главный приз конкурсной программы "Особый взгляд" получил фильм "Разжимая кулаки" Киры Коваленко (Россия).

Документальный фильм "Бабий Яр. Контекст" Сергея Лозницы (Украина) удостоен приза "Золотой глаз" - за лучший документальный фильм.

Каннский фестиваль в этом году проводился в полноценном очном формате. Жюри под председательством Спайка Ли предстоял трудный выбор, в основной конкурс заявили свои работы Леос Каракс, Пол Верховен, Франсуа Озон, Уэс Андерсон, Жак Одиар и другие именитые мастера.