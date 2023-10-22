Боец UFC Чимаев, победив, попросил у Кадырова "сражаться за Палестину"

Эмигрировавший в ОАЭ боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил соперника Камару Усмана над на турнире UFC 294 в Абу-Даби. После турнира он обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову и заявил, что "готов в первых рядах уехать в Палестину", чтобы "умереть за братьев-мусульман". Об этом пишет Кавказ.Реалии.

Рамзан Кадыров отреагировал на слова Чимаева, назвав его речь "трогательной". Глава Чечни заявил, что боец выступил "в поддержку всех народов, которые сегодня пребывают в угнетенном положении" и "решительно осудил насилие в отношении жителей сектора Газа". При этом его просьбу уехать "сражаться за Палестину" он никак не прокомментировал. Ранее Кадыров неоднократно выступал с осуждением Израиля из-за его ударов по сектору Газа. Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября он не комментировал.

Хамзат Чимаев победил Усмана решением большинства судей, при этом результаты боя вызвали споры. Известный ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что Чимаев не заслужил титульник в среднем весе, поскольку на ринге в тот день он должен был встретиться с бразильцем Пауло Косто. Последнего сняли с боя из-за травмы: на одном из турниров на него набросился боец поп-MMA Шовхан Чурчаев.

Чимаев вышел на бой с Усманом под песню чеченского поэта Тимура Муцураева, который писал о борьбе за свободу Чечни во время войны с Россией, отмечает sports.ru. При этом за прослушивание песен Муцураева в России регулярно судят пользователей социальных сетей, в том числе в Чечне, 30 из них отнесено к экстремистским материалам.

В главном бое турнира UFC 294 в Абу-Даби россиянин Ислам Махачев, уроженец Дагестана, победил австралийца Александра Волкановски, тем самым защитив титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок завершился нокаутом уже в первом раунде.

Соперником россиянина на турнире в Абу-Даби должен был стать Чарльз Оливейра, однако 11 октября стало известно, что бразилец не сможет провести поединок из-за травмы. Махачев после поединка также высказался в поддержку палестинцев в секторе Газа. В Дагестане после его победы в ряде мест возникли спонтанные уличные торжества.