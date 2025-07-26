Боевые действия на границе Таиланда и Камбоджи не утихают

Таиланд и Камбоджа третий день продолжают ожесточённые боевые действия. Обострение давнего приграничного конфликта стало самым кровопролитным за последние годы: число погибших достигло 33 человек, десятки тысяч мирных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

Стычки начались в четверг и с тех пор их интенсивность только усиливались. Применяются боевые самолёты, артиллерия, танки и сухопутные войска. Совет Безопасности ООН, обеспокоенный резким обострением ситуации, провёл в пятницу экстренное заседание.

По данным Министерства обороны Камбоджи, в ходе трёх дней боёв погибли 13 человек, из них восемь — мирные жители и пятеро — военнослужащие. Ранения получил 71 человек. Таиландская армия заявила о пяти убитых в пятницу солдатах. Таким образом, число погибших таиландцев достигло 20 человек: 14 мирных граждан и шесть военных. Во время предыдущего приграничного конфликта в 2008–2011 годах погибли 28 человек.

В субботу Камбоджа обвинила Таиланд в обстреле территории провинции Пурсат, в том числе в запуске пяти тяжёлых артиллерийских снарядов. Район обстрела находится более чем в 250 километрах от основной линии фронта. Журналисты AFP, находящиеся в городе Самраонг на камбоджийской стороне границы, слышали артиллерийские залпы в субботу днём. Мирные жители тайской провинции Сисакет, расположенной всего в десяти километрах от границы, также сообщали о стрельбе.

По предварительным оценкам, из прифронтовых районов Таиланда были эвакуированы более 138 тысяч человек. В Камбодже дома покинули свыше 35 тысяч человек.

После заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель Камбоджи при ООН Чхеа Кео подчеркнул, что его страна настаивает на немедленном и безусловном прекращении огня и выступает за мирное решение конфликта. Однако министр иностранных дел Таиланда Марис Сангьямпонгса заявил, что для начала переговоров Камбоджа должна продемонстрировать "искреннее стремление положить конец конфликту". Он призвал Пномпень "прекратить нарушение суверенитета Таиланда" и вернуться к двустороннему диалогу.

Стороны продолжают обвинять друг друга в начале боевых действий. Таиланд утверждает, что камбоджийская армия целенаправленно атаковала гражданские объекты, включая больницу и автозаправочную станцию. Камбоджа, в свою очередь, обвиняет Таиланд в применении запрещённых кассетных боеприпасов.

Наблюдатели опасаются, что продолжение конфликта может дестабилизировать весь регион, где обе страны традиционно являются популярными направлениями для миллионов туристов и важными экономическими партнёрами.

Конфликт между Таиландом и Камбоджей вокруг приграничных территориях длится столетиями и уже привел к десяткам войн.