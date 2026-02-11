Богомолов попросил снять его с поста главы Школы-студии МХАТ

Режиссёр Константин Богомолов попросил министра культуры России Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. На эту должность он был назначен менее месяца назад - 23 января. О просьбе он сообщил в своём телеграм-канале.

"От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения", - написал Богомолов. Он не сообщил о мотивах принятого решения.

Пост ректора Школы-студии МХАТ с 2013 года занимал Игорь Золотовицкий, умерший 14 января в возрасте 64 лет. Богомолов уже руководит двумя театрами - Московским драматическим театром на Малой Бронной и так называемой сценой "Мельников" (бывший Театр Романа Виктюка в Москве, переименованный в 2024 году по решению Богомолова).

Против его назначения ректором Школы-студии МХАТ выступила группа её выпускников и учащихся. Они написали открытое письмо министру культуры, в котором попросили рассмотреть на должность ректора "кандидатуры, чьи судьбы и творческий путь напрямую связаны" со школой и "не противоречат этическим принципам основателей школы Художественного театра". Само письмо не содержит подписей, однако его поддержал ряд известных артистов, в том числе Юлия Меньшова, Антон Шагин, Марк Богатырёв и Марьяна Спивак.

Сам Богомолов заявил, что авторы письма "превращают Школу-студию в некую закрытую секту, куда якобы нельзя входить чужим". Он также высказался на политические темы, напомнив о своём опубликованном незадолго до вторжения в Украину "манифесте", в котором сравнил современное западное общество с нацистским, утверждая, что Европа превращается в "новый этический Рейх". В интервью "Известиям" Богомолов также заявил, что задача художников - "быть со страной, творить на её благо, помогать формировать ценности", и заявил: "Я абсолютно верю, что мы победим. Потому что мы правы".

Константин Богомолов получил известность в 2000-е годы как автор театральных постановок, в которых публика и критики усматривали выражение несогласия с политикой российских властей. Он публично поддержал Алексея Навального. Впоследствии Богомолов опубликовал ряд текстов, свидетельствующих об изменении его позиции, и в частности поддержал мэра Москвы Сергея Собянина. 50-летний режиссёр - супруг журналистки Ксении Собчак.