"Отчаянно жаль детей". Соцсети – о карьере режиссера Богомолова

Константин Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Занимавший эту должность актер Игорь Золотовицкий умер 14 января.

Решение, о котором объявила министр культуры РФ Ольга Любимова, шокировало многих театралов и породило дискуссии в соцсетях. Блогеры вспоминают биографию режиссера, который когда-то слыл либералом, поддерживал Алексея Навального, но затем стал присягать на верность власти.

Елена Наволоцкая:

Богомолов известен рядом одиозных провластных высказываний:

– война с Украиной – удача поколения;

– к эмигрировавшим деятелям искусства он испытывает "брезгливость";

– он призывал к культурной революции по китайскому образцу (уничтожению интеллигенции) и т. д.

В 2025 году Богомолов получил звание заслуженного артиста РФ, его Театр на Малой Бронной – официальный партнер МИА "Россия сегодня".

В России пришло время тех, которые производят только нужное властям искусство

Виктор Селютин:

Своим падением он опозорил имя своего отца, известного кинокритика и порядочного человека Юрия Александровича Богомолова. (...)

Богомолов прошёл эволюцию от участника оппозиционных митингов до доверенного лица мэра Москвы Сергея Собянина и от автора смелых работ в петербургском "Приюте комедианта" до постановщика спектаклей, высмеивающих релокантов ("Дачники на Бали, или Асса 30 лет спустя"), на своей сцене на Бронной.

Анна Велигжанина:

Сегодня только Машков и Богомолов, по версии Минкульта, способны управлять. Всё на их плечах, вся культура, с позволения сказать.

Алена Солнцева:

Ну что ж, как сказала одна моя знакомая другой моей знакомой, своей коллеге по госструктуре: "Ваше время прошло, теперь настало наше время".

Жаль, времена не выбирают.

Наталья Барабаш:

Что поделать. В России пришло время подлецов. Время Нужников – тех, которые производят только нужное властям искусство. И примерно такого же качества. К Богомолову это, кстати, относится впрямую.

Тема фекалий – любимая в его творчестве. Нет ни одного спектакля, где бы у него обильно не всплывало дерьмо. Думаю, это что-то подсознательное: в глубине души Богомолов, как человек не совсем бесталанный, знает, что именно он производит.

Ткань искусства превращается в дерьмо

Но только таким производителям отходов патриотизма и передаются в окормление объекты культуры. Некоторым – так сразу пакетом: Машков руководит театром Олега Табакова, "Современником" и еще возглавляет Союз театральных деятелей. Валерий Гергиев разрывается между Мариинкой и Большим, свои театры получили верноподданные Безруков и Дмитрий Астрахан…

Это как в организме: после ампутации реально талантливых людей живая ткань искусства зарастает тканью соединительной, никчемной. А то и вовсе превращается в то самое дерьмо, которое так воспевает Богомолов.

Нýжники ничего другого, увы, не производят. Теперь он будет учить этому молодежь…

Алеша Степанов:

Помнится, после смерти Табакова многие рассказывали, что Костик Богомолов был готов костьми лечь, чтобы заполучить место худрука в МХТ. Но тогда не срослось – в том числе, и из-за мощного сопротивления театральной труппы. Но, как говорится, не мытьём, так катаньем.

Нина Агишева-Николаевич:

У режима сильный дефицит преданных кадров

Для таких, как Богомолов, хайп – это горючее, лакомое блюдо для поддержания себя в тонусе лжи и цинизма. Да, сегодня школа-студия, завтра будет сам МХТ – что толку обсуждать, и так все понятно. Презрение и полный игнор – вот что по-моему правильно. Детей, конечно, жалко, после Игоря-то, но сами разберутся, не маленькие уже.

Есть недовольные и лагере ура-патриотов.

Вера Толстихина:

Сейчас, когда идет уже и не СВО вовсе, а настоящая открытая война с Западом, и такое творится в тылу! Такая "поддержка" сражающимся на переднем крае, когда на твоих глазах гибнут твои однополчане, друзья!

Ну кто-то же должен понимать, что не может так дальше продолжаться. Или специально кто-то поддаёт пару на внутреннее противостояние.

Существует версия, что в должности Богомолова не утвердят.

Леонид Соколов:

Два момента меня смущают. Богомолов – не птенец гнезда в Камергерском, мхатовскую школу-студию он не заканчивал. А вся более чем восьмидесятилетняя история этого учебного заведения свидетельствует о том – ну, так уж сложилось – что ее ректорами были только ее же выпускники. Один раз изменили традиции – в самые позорные черненковские времена – и получили форменный ужас (о том печальном опыте вспоминал на прощании с Золотовицким Авангард Леонтьев).

А потом Константин Юрьевич руководит двумя театрами – на Малой Бронной и Театром-сценой Мельников (бывший Романа Виктюка). Не много ли нагрузок на одного человека, даже сверхталантливого и многожильного?

Ректором без приставки и.о. уважаемый режиссер не станет

Курс, который будет проводить Богомолов, очевиден. Надо только вспомнить его манифест от февраля 2021 года «Похищение Европы 2.0». "Благодаря стечению обстоятельств мы оказались в хвосте безумного поезда, несущегося в босховский ад, где нас встретят мультикультурные гендерно-нейтральные черти". И дальше он предлагает "отцепить этот вагон, перекреститься и начать строить свой мир", заново строить старую добрую Европу здорового человека.

Все помнят историческую фразу Товстоногова при назначении в БДТ – "Я несъедобен". Съедобен ли Богомолов? Не думаю. Мне тут почему-то вспомнилась одна история с Валентином Гафтом. "Однажды вхожу в наш буфет и вижу – Гафт берет рыбу, и ему говорят: "Валентин Иосифович, осторожно, она костлявая». Он: «Ничего, я справлюсь". Наблюдаю за ним. Он берет ее двумя руками – не вилкой, не ножом! – и перегрызает ей хребет. Так целиком всю и съел. Я представил молодого артиста у него в зубах: кости его не волновали, он с ними справится"(актер "Современника" Максим Разуваев). Думаю, и здесь аналогично – с костями любого студента Костя справится))

А закончу так – ректором без приставки и.о. уважаемый режиссер не станет.

Алла Шендерова:

Хочу обратить внимание, что это пока только и.о. - то есть, ситуация развивается. Может она потом ухудшиться? – да, и сильно. – Может улучшиться? - Тоже да. Но с меньшей вероятностью: у нашего нового старого режима сильный дефицит преданных кадров.

Наталья Шаинян:

Других кандидатур на пост ректора у них для Школы-студии нет, разумеется. Отчаянно жаль детей и педагогов. Но поживём-увидим. Посмотрим ещё, кто победит в возможной схватке Константина Юрьича и Константина Юрьича.

Владимир Черноморский:

Поступило сообщение, что Богомолов стал еще и ВРИО руководителя школы-студии МХАТа. Вот только одно меня в этом сообщении повеселило: звучание ВРИО. Ведь слышится вовсю слово "врать". Они все и всегда врут – эти подлые временщики, временно исполняющие обязанности.

26 января в соцсетях появилось коллективное письмо министру культуры:

Уважаемая Ольга Борисовна, 23 января 2026 года Вами было принято решение назначить исполняющим обязанности ректора Школы-Студии МХАТ режиссера К.Ю. Богомолова. Выбор этой кандидатуры категорически нарушает традиции преемственности, существующие в Школе-Студии на протяжении всей ее истории. Основа преемственности прежде всего заключается в бережной передаче этических принципов школы и принципов русского психологического театра, заложенных основоположниками, и подробно сформулированных в «Этике» и других трудах Станиславского. Преемником может стать именно тот, кто был воспитан Учителями мхатовцами в стенах школы, и всеми корнями имеет прямое отношение к Школе-Студии МХАТ.

Ефремов, Табаков, Смелянский, Золотовицкий - все были корневыми мхатовцами. Именно они создавали особенное духовное пространство Школы-студии, которое до сих пор является для каждого из нас нашим Домом единой мхатовской семьи.

Традиции - есть неотъемлемая часть русского психологического театра. Соблюдая их, мы сохраняем то наследие, которое оставили нам наши предшественники. Все выдающиеся Московские театральные школы (Вахтанговская школа, Школа Малого театра и другие) строго хранят свои традиции.

В данном случае речь идёт о наследии одной из самых известных Театральных школ мира, школы Станиславского и Немировича-Данченко. Традицией является открытые выборы преемника воспитанника школы всем мхатовским сообществом. Нарушение этих традиций ведёт к разрыву преемственности, неизбежному упадку и забвению нашего семейного прошлого, допустить которое не представляется нам возможным.

Зная, что Вам как никому известны корни нашей школы, мы рассчитываем на Ваше понимание и просим рассмотреть на должность ректора Студии, кандидатуры, чьи судьбы и творческий путь напрямую связаны с нашей Школой и не противоречат этическим принципам основателей школы Художественного театра.





С уважением, выпускники Школы-Студии МХАТ