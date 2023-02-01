Болдуину предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве

В США актёру Алеку Болдуину официально предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс во время съёмок вестерна "Раст" в октябре 2021 года. Такое же обвинение предъявлено консультанту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид.

Как сообщает Reuters, прокуратура штата Нью-Мексико выдвинула актёру и консультанту обвинения по двум пунктам статьи о непреднамеренном убийстве. Если присяжные признают Болдуина и Гутьеррес-Рид виновными, то приговорены они будут только по одному пункту. Первый предусматривает до полутора лет тюрьмы, второй – до пяти.

Адвокат Болдуина дело не комментирует. Защита Гутьеррес-Рид заявила, что прокуратура пришла к неверным выводам.

Гражданка Украины, американский кинооператор Галина Хатчинс, погибла на съёмках около города Санта-Фе. В неё случайно выстрелил продюсер и исполнитель главной роли Алек Болдуин.

Инцидент произошёл во время съемок сцены, в которой Болдуин должен был стрелять холостыми патронами. Оружие использовалось на площадке как предмет реквизита. Как в пистолете оказался боевой патрон, до сих пор не сообщалось.

Болдуин ранее говорил, что не нажимал на спусковой крючок, но криминалисты сообщили, что оружие не могло выстрелить само.

Ханна Гутьеррес-Рид, по версии обвинения, не настаивала на обучении Болдуина технике безопасности и не проверяла каждый патрон.