В 2021 году Россию покинули 1,5 тысячи активистов и журналистов

Более 1,5 тысячи активистов и журналистов покинули Россию в 2021 году из-за политического и уголовного преследования. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на менеджера проектов организации Free Russia Foundation (признана в России нежелательной) Антона Михальчука. При этом организация учитывает только "политических" эмигрантов. Членов их семей или тех, кто просто расхотел жить в России и решил уехать, в статистике нет, отметил Михальчук.

Главными направлениями эмиграции, по его словам, стали Грузия, Литва и Украина. Кроме того, популярны и другие страны Восточной Европы, а также Франция и США.

Согласно Free Russia Foundation, волна политической эмиграции началась весной 2021 года, когда полиция начали приходить к участникам зимних митингов в поддержку Алексея Навального. Тогда, согласно статистике "ОВД-Инфо" (проект признан "иностранным агентом"), к административной ответственности было привлечено более 200 человек, которых распознали по камерам видеонаблюдения. Кроме того, некоторые активисты стали обвиняемыми по уголовным делам об организации массовых беспорядков, перекрытии дорог и нарушении коронавирусных ограничений.

По подсчётам "Коммерсанта", опубликованным в ноябре, около половины из 38 бывших координаторов региональных штабов Алексея Навального (признаны в России экстремистской организацией) уехали из страны или собираются это сделать.

В октябре 2021 года исследование издания "Такие дела" и экспертов показало, что за последние 20 лет из России на постоянное место жительства в другие страны уехали от четырех до пяти миллионов человек. После 2011 года количество эмигрантов неуклонно растет, в последние годы их число составляет около 300 тысяч. Авторы исследования также провели опрос уехавших из России людей. Почти две трети из них (64 %) назвали причиной эмиграции стремление к безопасности.