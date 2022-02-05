Более 100 тысяч человек подписались под онлайн-петицией в защиту двух чеченских геев, похищенных в Нижнем Новгороде и увезённых в Грозный. Внимание на это обратила редакция Кавказ.Реалии.

Подписанты из разных стран мира просят руководство США использовать глобальную дипломатию для освобождения находящихся в СИЗО Грозного братьев 20-летнего Салеха Магамадова и 18-летнего Исмаила Исаева.

Магамадов и Исаев – родные братья, один из которых гей, а другой намерен совершить трансгендерный переход. Они были похищены из кризисной квартиры в Нижнем Новгороде в феврале 2020 года и вывезены в Чечню. После доставления в Грозный их, как утверждается, пытками и унижениями заставили извиниться на камеру за модерирование оппозиционного телеграм-канала.

Власти Чечни обвиняют их в пособничестве участию в незаконном вооружённом формировании. В отсутствии адвокатов они подписали признательные показания. Правозащитный центр "Мемориал" признал их политическими заключёнными. Отмечается, что братья подвергались пыткам и унижениям, а в СИЗО их, по их словам, постоянно избивают.

Правозащитный центр "Мемориал" признан российскими властями иностранным агентом. Суд потребовал его ликвидации. В оргнизации с этим не согласны.