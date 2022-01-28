Россия расценивает призыв Госдепартамента США остановить репрессии в Чечне как попытку вмешательства во внутренние дела государства и метод информационной войны. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, цитата приводится в фейсбуке посольства. На публикацию обратила внимание редакция Кавказ.Реалии.

По утверждению дипломата, заявление Госдепаратамента "не подкрепляется достоверными фактами".

Накануне Госдепартамент США выпустил заявление для прессы, в котором выразил обеспокоенность сообщениями о похищениях и задержаниях властями Чечни десятков людей, в том числе родственников чеченских правозащитников и живущих в эмиграции оппозиционеров.

Американское внешнеполитическое ведомство призвало российские власти не допускать репрессии и привлечь виновных в "вопиющих нарушениях прав человека в Чечне" по российским же законам и в соответствии со взятыми на себя международными обязательствами по защите прав человека. 23 января с аналогичным заявлением выступил Евросоюз.