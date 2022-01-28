Россия расценивает призыв Госдепартамента США остановить репрессии в Чечне как попытку вмешательства во внутренние дела государства и метод информационной войны. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, цитата приводится в фейсбуке посольства. На публикацию обратила внимание редакция Кавказ.Реалии.
По утверждению дипломата, заявление Госдепаратамента "не подкрепляется достоверными фактами".
Накануне Госдепартамент США выпустил заявление для прессы, в котором выразил обеспокоенность сообщениями о похищениях и задержаниях властями Чечни десятков людей, в том числе родственников чеченских правозащитников и живущих в эмиграции оппозиционеров.
Американское внешнеполитическое ведомство призвало российские власти не допускать репрессии и привлечь виновных в "вопиющих нарушениях прав человека в Чечне" по российским же законам и в соответствии со взятыми на себя международными обязательствами по защите прав человека. 23 января с аналогичным заявлением выступил Евросоюз.
- В Чечне с декабря прошлого года были похищены десятки родственников эмигрировавших противников главы республики Рамзана Кадырова. Большую часть впоследствии отпустили. Оппозиционерам угрожают расправой над членами семей, если они не прекратят критику режима Чечни.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.