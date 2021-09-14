Более 150 НКО и СМИ потребовали отменить законы об "иноагентах"

Редакции российских СМИ, некоммерческие организации и различные общественные инициативы опубликовали петицию с требованием отменить законодательство о так называемых иностранных агентах.

Петиция опубликована во вторник на сайте Change.org, а также во многих подписавших её СМИ. На момент публикации её подписали около 150 организаций. Теперь она открыта для подписи гражданами. За первый час её подписали более 3 тысяч человек.

Как говорится в документе, адресованном Госдуме, Совету Федерации и уполномоченному по правам человека, только с начала 2021 года Минюст России внес в реестры так называемых иностранных агентов 6 СМИ, 20 журналистов и 7 НКО. За предыдушие годы "иноагентами" были признаны ещё более 200 организаций и частных лиц. Подписавшие заявление считают, что и само законодательство, и правоприменительная практика служат целям государственного давления на СМИ и гражданское общество.

В петиции перечисляются проблемы, с которыми сталкиваются включёнными в список "иноагентов" - "многие организации вынуждены прекратить работу и ликвидироваться. Остальные находятся под постоянным риском проверок и принудительной ликвидации. Правила постоянно ужесточаются и сформулированы так, что полностью соответствовать им в принципе невозможно". Авторы также опасаются, что список "иноагентов" будет пополняться просветителями, благотворителями, культурными институциями. В документе содержится призыв к полной отмене законодательства об "иноагентах".

Ранее главные редакторы ряда СМИ, включая "Новую газету" и "Эхо Москвы" призвали скорректировать это законодательство. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков этого не исключил. Власти, однако, и ранее говорили о возможности корректировки - однако законодательство лишь ужесточалось.

Петицию подписали как внесённые, так и не внесённые в различные реестры "иноагентов" организации. Среди них:

Благотворительный фонд «AdVita», благотворительный фонд «Антон тут рядом», ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок», Вольное историческое общество, «Диссернет», Комитет «Гражданское содействие»*,

Комитет против пыток, Правозащитный центр «Мемориал»*, Московская Хельсинкская Группа, Фонд «Подари жизнь», Сахаровский центр*, издания Baza, «Бумага», «Важные истории»*, Wonderzine, Телеканал «Дождь»*, Медиазона, Медуза*, ОВД-Инфо, Радио «Эхо Москвы» и другие.

Законодательство об "иноагентах" появилось ещё в 2012 году. Впоследствии "иноагентами" стали признавать также СМИ и физических лиц. Радио Свобода и его проекты одними из первых были внесены в реестр СМИ-"иноагентов". Корпорация РСЕ/РС не согласна с этим решением.

* - организация внесена в реестр "иноагентов" или СМИ-"иноагентов".