Более 20 изданий требуют аннулировать список "СМИ-иноагентов"

Главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий потребовали аннулировать нынешний список СМИ-"иноагентов", а также смягчить действующее законодательство об "иностранных агентах". Они подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко с изложением своих предложений.

Письмо публикуют СМИ, редакторы которых подписали обращение. Среди них - включённый в реестр "СМИ-иноагентов" "Дождь". Остальные издания, руководители которых подписали обращение, в этот реестр не включены. Письмо в частности подписали главные редакторы "Новой газеты" Дмитрий Муратов, "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, издатель Znak.com Аксана Панова, представители региональных изданий.

Авторы письма не требуют полной отмены законодательства о "СМИ-иностранных агентах", но добиваются его пересмотра. Среди 12 предложенных ими поправок - возможность признания СМИ "иноагентом" только в судебном порядке и после предупреждения, установление порога иностранного финансирования СМИ, позволяющего не признавать его "иноагентом", отказ от произвольности при признании СМИ "иноагентами", смягчение условий для физических лиц-"иноагентов". Отдельным пунктом внесено предложение аннулировать нынешний список "СМИ-иноагентов".

Сейчас в этом списке 43 издания и физических лица. Понятие "СМИ-иноагента" появилось в российском законодательстве в 2017 году, тогда же в реестр были включены первые СМИ, в том числе Радио Свобода и его региональные проекты. Корпорация РСЕ/РС не согласилась с этим решением российских властей.

В последние месяцы в реестр были внесены ряд известных независимых СМИ, в том числе "Медуза", телеканал "Дождь", The Insider, "Важные истории", а также физические лица - в том числе журналисты изданий "Проект" и "Важные истории". Статус "СМИ-иностранного агента" налагает на СМИ и физических лиц серьёзные ограничения.