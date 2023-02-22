Более 17 тысяч россиян в 2022 году подали заявки на убежище в ЕС

Граждане России в 2022 году более чем в два раза чаще, чем за год до этого, обращались за политическим убежищем в странах ЕС. Это следует из статистики, опубликованной в среду Европейским агентством по вопросам убежища.

За прошлый год страны ЕС получили от россиян почти 17 тысяч заявок о предоставлении убежища. Из них 13,6 тысячи заявок подавались впервые, и 3,3 тысячи – повторно. При этом в 2021 году граждане России запрашивали убежище в ЕС 7,2 тысячи раз.

В документе не говорится, с чем связан такой рост, и сколько заявок на убежище непосредственно связано с войной в Украине. Были ли какие-то заявки удовлетворены - не сказано.

От граждан Украины ЕС в прошлом году получил около четырёх миллионов заявок о предоставлении временной защиты. Как правило, такая защита предоставляется сроком на один год и впоследствии может продлеваться - до момента, когда находиться в Украине вновь станет безопасно. Такой статус даёт украинским беженцам право на работу в ЕС и в ряде случаев на получение пособий.

Всего страны ЕС получили за прошедший год чуть менее миллиона прошений о получении политического убежища, больше всего - 132 тысячи - от жителей Сирии, где, хотя и не столь интенсивно, как раньше, продолжается гражданская война. Около 129 тысяч заявок подали граждане Афганистана.

Число просителей убежища в 2022 году возросло, но всё равно не достигает цифр 2015-2016 годов, когда за убежищем в ЕС обратились более 1,3 миллиона соискателей, большинство из которых спасались от последствий гражданской войны в Сирии.