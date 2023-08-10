Более 200 воевавших в Украине или их детей взяли в топ-вузы без экзаменов

На бюджет в престижные вузы России зачислили как минимум 833 абитуриента за то, что они или их родители воевали в Украине. Это выяснили "Важные истории".

Такие абитуриенты поступили "по отдельной квоте", введённой президентскими поправками в закон об образовании в июне 2023 года. Поправки дают участникам вторжения в Украину и их детям приоритет при поступлении, а дети погибших и раненых на войне могут пройти в любой вуз без экзаменов.

Всего в 2023 году "по отдельной квоте" без экзаменов в престижные вузы России взяли как минимум 203 абитуриента. Больше всего – в МИФИ, СПбГУ и МГУ. Ещё 429 набрали баллы ниже проходных и всё равно прошли на бюджет.

Дмитрий, один из поступивших "по отдельной квоте" в МФТИ без экзаменов (его отец получил ранение при вторжении в Украину), рассказал, что в школе учился плохо и решить задачи на собеседовании в МФТИ не смог.

В 2023 году во все российские вузы "по отдельной квоте" зачислили около семи тысяч абитуриентов, сообщили в министерстве образования.