Более 350 граждан Украины "застряли" в московских СИЗО и спецприёмниках

В московских следственных изоляторах и в центре временного содержания иностранных граждан в поселке Сахарово на сегодняшний день остаются по меньшей мере 358 граждан Украины. Об этом "Коммерсантъ" рассказали член Совета по правам человека Ева Меркачева и член ОНК Москвы Георгий Иванов.

Более 180 из них обвиняются в совершении преступлений на территории России. Ещё около 60 граждан Украины были задержаны по запросу украинской стороны. До начала войны, напомнила Меркачева, между Россией и Украиной действовало соглашение о высылке разыскиваемых граждан на родину, а осужденные в России украинцы могли отбывать наказание на родине. После российского вторжения в Украину эти соглашения работать перестали.

В спецприемнике поселка Сахарово, по словам Георгия Иванова, "застряли" еще около ста украинцев, задержанных за нарушение миграционного режима. Депортировать их не могут из-за отсутствия транспортного сообщения и разрыва дипломатических отношений.

Если война затянется, и соглашения между Россией и Украиной не заработают, то украинцы могут провести под стражей до двух лет. Потом их обязаны отпустить, но, как считает Иванов, на выходе из спецприемника их могут снова задержать ещё на два года.

Правозащитники намерены попросить московского омбудсмена Татьяну Потяеву вмешаться в ситуацию. У многих, кому грозит депортация из-за нарушения миграционного режима, в России остались семьи. Некоторые из них пытались добиться предоставления убежища, но получили отказ, отметил Иванов.

В ОНК также предлагают каждые два месяца проверять законность и обоснованность заключения под стражу через суд.

После начала российского вторжения в Украину сообщалось, что полиция задерживает украинцев, пытавшихся уехать из России, и составляет на них протоколы о правонарушениях, за которые им назначают штраф или несколько суток ареста. Также живущие в Москве украинцы рассказывали "ОВД-Инфо", что полицейские вызывали их на опросы и проверяли телефоны.