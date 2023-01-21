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Более 50 человек пострадали за день на протестах в Перу

Протесты в Лиме, 19 января 2023 года

За один день на антиправительственных протестах в Перу пострадали не менее 58 человек. Некоторые из них поступили в больницы с переломами рук и ног, травмами глаз и живота.

Демонстрации по всей стране продолжаются уже больше месяца. Участники демонстраций требуют отставки нового президента Дины Болуарте, роспуска парламента, изменений в Конституцию и проведения досрочных выборов. Также они добиваются освобождения бывшего президента Педро Кастильо, который отбывает 18 месяцев предварительного заключения по обвинению в мятеже, которое он отрицает.

Правозащитники обвиняют армию и полицию в применении огнестрельного оружия. Полиция утверждает, что протестующие вооружены и используют самодельную взрывчатку.

Вчера, 20 января, участники протестов в столице бросали камни и стеклянные бутылки, полицейские применяли слезоточивый газ. Накануне в центре Лимы сгорело историческое здание – особняк, которому было почти сто лет. Власти заявляют, что потеряли "монументальное достояние", и подозревают поджог.

В южных регионах Перу тысячи протестующих напали как минимум на два полицейских участка – один из них подожгли, на крупный медный рудник – в третий раз за месяц и на несколько аэропортов – парализовав их работу.

В шести регионах из 25 введено чрезвычайное положение, ограничены права граждан. Президент Перу Дина Болуарте пообещала наказать причастных к беспорядкам и ужесточить меры "против вандалов".

Болуарте уже предложила провести досрочные выборы в апреле 2024 года и не раз заявляла, что другие требования протестующих она удовлетворить не может.

  • Дина Болуарте, бывшая вице-президент Перу, заняла место президента Кастильо 7 декабря – после того как Конгресс Перу объявил ему импичмент. Кастильо до этого попытался распустить Конгресс, однако тот отказался расходиться и проголосовал за отставку самого Кастильо.
  • Болуарте стала первой женщиной на посту президента Перу. Хотя с 2011 года второе место на президентских выборах стабильно занимала Кейко Фухимори – дочь Альберто Фухимори, президента Перу в 1990-е. Каждый раз она проигрывала победителю 3% и меньше.
  • Педро Кастильо был избран президентом Перу в июне 2021 года с результатом 51,2%. С тех пор Конгресс дважды пытался объявить ему импичмент – и только третья попытка оказалась успешной.

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