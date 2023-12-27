Более 50 деятелей культуры вступились за Жерара Депардье

Более 50 деятелей культуры подписали открытое письмо в защиту французского актёра Жерара Депардье, которого обвиняют в изнасилованиях, сексуальных домогательствах и другом неподобающем поведении в отношении женщин. Письмо, которое опубликовала газета Le Figaro, подписали среди прочих, актёр Пьер Ришар, певица, фотомодель и бывшая первая леди Франции Карла Бруни, актрисы Кароль Буске и Эммануэль Сенье, а также британская актриса Шарлотта Рэмплинг. Половина подписантов – женщины, отмечает издание.

В письме говорится, что Депардье, которому 27 декабря исполняется 75 лет, подвергается "линчеванию", вопреки принципу презумпции невиновности. Между тем, считают подписанты, "Депардье - возможно, величайший из актеров", "Франция ему многим обязана". "Когда люди нападают на Жерара Депардье таким образом, они нападают на искусство", - говорится в письме.

Несколько дней назад президент Франции Эмманюэль Макрон назвал общественную кампанию против Депардье "травлей".

Уже несколько лет продолжается судебное разбирательство Депардье с актрисой Шарлот Арну, обвиняющей его в изнасиловании. Кроме того, более 12 женщин публично обвинили актера в сексуальном насилии, но пока не заявили об этом в полицию.

Очередной скандал вокруг Депардье разразился во Франции после выхода в эфир телеканала France 2 документального фильма о съемочной поездке актера в Северную Корею. В нём он допускает неуважительные, вульгарные и сексистские комментарии в отношении женщин.

На фоне этих обвинений, Депардье могут лишить ордена Почётного легиона. Совет ордена инициировал соответствующую процедуру .