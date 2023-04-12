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Жерара Депардье обвинили в неприемлемом сексуальном поведении

Жерар Депардье

Получившего в 2013 году российское гражданство французского актёра Жерара Депардье обвинили в десятках случаях неприемлемого сексуальном поведения, в том числе домогательств. Свидетельства 13 женщин опубликовало французское расследовательское издание Mediapart.

В публикации описаны многочисленные случаи ощупывания, непристойных комментариев и неуместных действий со стороны Депардье по отношению к молодым актрисам, гримерам и техническому персоналу, происходившие с 2004 по 2022 год. Журналисты связались с 20 продюсерами и режиссерами, с которыми работал Депардье, но ответили только 11. Из них все, кроме режиссёра фильмов "Диско" и "Скачки" Фабьена Онтеньенте, заявили, что не видели и не слышали ничего неподобающего в поведении актера.

Онтеньенте рассказал журналистам, что директор по кастингу на съемках "Диско" предупредил его о поведении Депардье. Режиссер также слышал подобные обвинения во время съемок фильма "Скачки". "Я сказал ему: Не начинай это снова, всё кончено! Веди себя прилично", – заявил Онтеньенте изданию.

Депардье отказался комментировать эти обвинения, но через свою юридическую фирму Cabinet Temime отрицает какое-либо преступное поведение. Фирма заявила, что некоторые заявления в публикации Mediapart основаны на "очень субъективных оценках и/или моральных суждениях".

  • В 2018 году актриса Шарлотта Арнольд выдвинула против Депардье официальные обвинения в изнасиловании. В 2019 году следствие по делу было прекращено за неимением улик. Однако в 2021 году в СМИ появилась информация о том, что французскому актеру всё-таки предъявлено обвинение. Его защита настаивает, что обвинение в изнасиловании не соответствует действительности и актёр абсолютно невиновен.
  • В 2005 году Депардье избил пытавшегося сфотографировать его папарацци. В 2011-м он был снят с авиарейса из Парижа в Дублин за то, что сходил в туалет прямо в проходе между креслами. На следующий год – ударил автомобилиста после ДТП. Во Франции его критиковали за получение российского гражданства, утверждалось, что это было сделано из желания избежать налогов.


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