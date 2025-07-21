Более 50 поездов в России задерживаются после удара БПЛА по станции

Более 50 пассажирских поездов в России следуют с опозданиями после пожара на станции в Ростовской области, загоревшейся в результате атаки украинскими дронами.

Пожар возник на станции Каменоломни в 80 километрах от Ростова-на-Дону. Там расположено вагонно-ремонтное депо, это крупный железнодорожный узел. В результате атаки загорелось здание местного пассажирского вокзала.

Украинский блогер Пётр Андрющенко утверждает, что ударом разрушены посты электрической централизации, на которых размещено оборудование для управления стрелками и светофорами. Издание "Диалог.ua" пишет, что украинские военные атаковали ещё несколько "ключевых железнодорожных узлов" в России.

Российские военные сообщили, что ночью были сбиты 74 украинских беспилотника над 7 регионами страны. В Москве загорелся многоэтажный дом в посёлке Киевский на юго-западе города, передаёт "Астра", пострадавших нет.

Вечером в понедельник все четыре московских аэропорта прекращали работу, останавливались полёты в аэропорту Нижнего Новгорода. Сообщается о десятках задержанных рейсов.