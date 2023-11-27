Более 57 тысяч россиян за год запросили убежище в США

Более 57 тысяч граждан России пересекли границу США и запросили убежища в этой стране за 2023 финансовый год, то есть 1 октября 2022 по 30 сентября 2023. Это следует из опубликованных пограничным управлением США статистических данных. На них обратил внимание телеканал Настоящее Время.

В 2021 году границу США с целью получения убежища пересекли чуть более 13 тысяч граждан России, то есть примерно в 4,5 раза меньше. В 2022 финансовом году это число возросло почти втрое, составив 36 271 человек. Число просителей убежища начало расти вскоре после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, а пика оно достигло в ноябре и декабре прошлого года, после объявления в России мобилизации. В эти месяцы границы США пересекли 6931 и 9227 беженцев из России соответственно. Потом приток начал несколько спадать. С 1 октября по 15 ноября 2023 года убежище попросили около 2 тысяч россиян.

Многие просители убежища из России, как сообщалось ранее, попадают в США через южную границу, из Мексики, пользуясь безвизовым въездом в эту страну. Среди основных причин, по которым россияне просили убежища в США, – продолжающаяся в России мобилизация, преследование по политическим мотивам и несогласие с политикой властей в отношении Украины, отмечается в сообщении.

За прошедший год убежища в США попросили около 100 тысяч граждан Украины. Общее число просителей убежища превысило 3 миллиона.

По оценкам, после начала войны и мобилизации Россию покинули сотни тысяч человек. Точные данные не известны. Как правило, уехавшие не просят убежище, а пытаются получить вид на жительство в других странах или же меняют место жительства, чтобы соответствовать критериям безвизового въезда.