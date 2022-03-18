Болгария объявила о высылке 10 сотрудников посольства России

Болгария объявила персона нон грата 10 сотрудников российского диппредставительства в стране. Об этом сообщил МИД Болгарии ипосольство России в Софии.

ТАСС приводит слова российского посла в Болгарии Элеоноры Митрофановой, которая назвала действия болгарских властей "крайне недружественным актом".

Сотрудникам российского посольства дано 72 часа на сборы. Пока не известно, какого именно ранга дипломаты объявлены персона нон грата.

В сообщении МИД Болгарии содержится стандартная формулировка высылки - "за действия, несовместимые с дипломатическим статусом". Как правило, она употребляется в отношении заподозренных в разведывательной деятельности.

Болгария в последние годы несколько раз высылала российских дипломатов, однако 10 сотрудников посольства за один раз - это рекордное число.

Накануне в Болгарии задержан бывший премьер-министр страны и лидер оппозиционной правоцентристской партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Бойко Борисов в рамках полицейской операции, связанной с расследованиями прокуратуры Евросоюза о злоупотреблениях при расходовании средств. Кроме Борисова задержаны бывший министр финансов страны и другие чиновники. О том, что эти задержания могли бы быть как-то связаны с решением выслать российских дипломатов, не сообщается.