Болгария разрешила пролёт самолёта Лаврова на встречу в Скопье

Министерство иностранных дел Болгарии разрешило пролёт над территорией страны в Северную Македонию самолёту главы российского МИД Сергея Лаврова. Об этом сообщила Болгарская служба Радио Свобода.

Лавров должен участвовать в заседании Совета министров ОБСЕ в Скопье. Борт будет пропущен по просьбе председательствующей в организации Северной Македонии, сообщил болгарский МИД.

Евросоюз запретил полёты российских самолётов над своей территорией после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Разрешение, выданное борту Лаврова, подпадает под исключения из применения к нему режима санкций.

В июне прошлого года визит Лаврова в Сербию был отменен из-за того, что соседние страны Болгария, Северная Македония и Черногория запретили его самолету пролёт через свое воздушное пространство.

В конце 2022 года Польша не допустила российскую делегацию на встречу министров ОБСЕ в Варшаве. В Москве эти решения вызвали резкий протест.