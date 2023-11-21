Москва и Минск заблокировали избрание Эстонии председателем ОБСЕ

Россия и Беларусь наложили вето на избрание Эстонии председателем Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе на 2024 год. Это произошло 21 ноября на заседании организации в Вене. Эстония была общим кандидатом стран Евросоюза с 2020 года, передаёт Эстонское национальное телерадиовещание.

По правилам, страна-председатель меняется каждый год и должен быть одобрен всеми 57 государствами-членами. Москва сразу сообщила, что считает кандидату Эстонии неприемлемой, заявлял постоянный представитель России при организации Вадим Лукашекич. В мае он сказал, что Москва считает балтийскую страну враждебным государством, которое не сможет учитывать интересы всех членов ОБСЕ.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто весной заявлял, что считает, что если председатель на 2024 год не будет избран, организация может распасться. Финляндия была избрана председателем на 2025 год.

ОБСЕ была создана в результате Хельскинских соглашений в 1975 году. Организация ставила своей целью снизить военную напряжённость в Европе и увеличить безопасность региона.

После начала вторжения в Украину 2022 года Россия заблокировала множество решений организации. После недопуска российской делегаций на сессии в Великобритании и Польше Москва отказалась уплачивать членские взносы. Газета The Times of Malta в начала ноября сообщала, что неофициальное предложение стать председателем на 2024 год в качестве компромиссного кандидата получила Мальта. Официально это не подтверждалось.