Болгария с 1 января 2026 года вступает в еврозону. На смену национальной валюте леву придёт единая европейская валюта. Болгария станет 21-й страной - участницей еврозоны. Её вступление стало возможным благодаря исполнению необходимых критериев, включая контроль над инфляцией.

Болгария вступила в ЕС в 2007 году, но смогла добиться вступления в еврозону только 18 лет спустя. При этом ещё в 2013 году в ожидании вступления Болгарии был изменён дизайн купюр евро, на которых появились надписи кириллицей.

Общественное мнение в стране по вопросу о принятии евро далеко от единства. Против европейской единой валюты, согласно опросам, выступает около половины населения Болгарии. Противники вступления в еврозону опасаются прежде всего возможного роста цен. Против выступала и пророссийская оппозиция.

Страна вступает в еврозону на фоне политического кризиса. В декабре после уличных протестов было объявлено об отставке коалиционного правительства с участием популистов. В стране пройдут досрочные выборы.