Премьер-министр Болгарии объявил об отставке правительства

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков объявил об отставке правительства на фоне масштабных протестов. Об этом сообщает Болгарская служба Радио Свобода.

Протесты в Болгарии начались в конце ноября из-за проекта бюджета на 2026 год, который предусматривал повышение налогов и взносов на соцобеспечение. 1 декабря на акцию протеста в Софии вышли десятки тысяч человек, демонстрации проходили также в Варне, Бургасе и других городах страны.

После того как правительство отозвало проект закона и внесло на рассмотрение парламента новый документ без спорных пунктов протесты не прекратились – их участники потребовали отставки правительства и борьбы с коррупцией во власти.

Демонстрации сопровождались столкновениями. Полиция задержала 70 человек из-за нападений на офисы правящих партий. Оппозиция считает эти инциденты инсценировкой с целью дискредитации участников акций.

"Их требование – отставка правительства. И молодые, и пожилые, люди разных национальностей, разных религий выступали в поддержку отставки, поэтому эту гражданскую энергию нужно поддерживать, ее нужно поощрять", – заявил Росен Желязков во время объявления об отставке.

Протесты организовал оппозиционный блок партии "Продолжаем перемены" и коалиции "Демократическая Болгария". Он же внёс на рассмотрение парламента вопрос о вотуме недоверия правительству, который поддержали коалиция "Альянс за права и свободы" и группа "Меч".

Это был уже шестой вотум недоверия кабинету министров и он, как предыдущие пять, не прошел: "за" проголосовали 106 депутатов парламента из 240, при этом никто не голосовал "против".

Правительство во главе с Желязковым в середине января 2025 года сформировала правящая коалиция, в которую входят три партии: правоцентристская ГЕРБ, националистическая "Есть такие люди" и Болгарская социалистическая партия.

За день до объявления об отставке правительства лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов заявил, что правительство не уйдет в отставку до официального вступления страны в еврозону первого января 2026 года. Он заявил, что это "геостратегическая задача" и он намерен довести этот вопрос до конца.

"Русская служба Би-би-си пишет, что документ, который сейчас обсуждается в парламенте, будет первым госбюджетом, сверстанным в евро. Против европейской единой валюты, согласно опросам, выступает около половины населения Болгарии.

