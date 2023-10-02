Болгария ввела запрет на въезд машин с российскими номерами

Власти Болгарии ввели запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Он вступит в силу до конца сегодняшнего дня, 2 октября. Об этом заявил глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов, его слова приводят местные СМИ.

По словам Златанова, запрет будет распространяться как на легковые, так и на грузовые автомобили.

Болгария не граничит с Россией и, по данным властей, границы страны пересекают "не так много" машин с российскими номерами. Ряд российских граждан, однако, через Грузию, Турцию и Болгарию ездят в другие страны Евросоюза. После того, как запрет на въезд российских машин подтвердили все граничащие с Россией страны ЕС и Норвегия, число автомобилей на этом маршруте теоретически могло возрасти.

Ряд стран ЕС ввели запрет на въезд российских автомобилей после того, как 8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение к санкциям, в котором говорится, что въезд машин с российскими номерами может приравниваться к импорту, запрещённому санкционным режимом. Известны случаи конфискации российских машин в Германии. О запрете на въезд российских машин заявили не все страны Евросоюза, поскольку трактовка этого положения остаётся в компетенции конкретных государств. Если следовать букве санкционных ограничений, в ЕС не должны пропускать и многие товары личного пользования, которые ввозят российские граждане, однако о случаях их конфискации пока не сообщалось.