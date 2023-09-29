Автомобили с российскими номерами покинут Литву в течение полугода

Автомобили с российскими номерами, въехавшие в Литву до 11 сентября 2023 года, должны покинуть страну, а также Евросоюз, в течение шести месяцев со дня прибытия. Об этом говорится в сообщении на сайте таможенного департамента Литвы.

Машинам с российскими номерами при этом разрешён проезд транзитом через Литву в Калининградскую область или из неё на машинах с российскими номерами, но только если в автомобиле присутствует его владелец и у него есть документ для упрощённого транзита. Такие документы оформляются через литовское посольство. Находиться в Литве в таком случае можно не более суток.

Ранее Еврокомиссия разъяснила, что в соответствии с введенными санкциями россияне не могут въезжать в ЕС на автомобилях с российскими номерами. Позднее появилось уточнение, что решения по выполнению санкций принимают сами государства Евросоюза, а Еврокомиссия только даёт рекомендации.

Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва ввели запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в России. Позднее аналогичное решение приняла Норвегия.

Минюст Латвии, как стало известно на прошлой неделе, готовит законопроект, который позволит конфисковывать автомобили с российскими и белорусскими номерами, находящиеся внутри страны. Это произойдёт, если машина не пройдет перерегистрацию или не покинет страну в течение трёх месяцев.