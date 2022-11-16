Болгарию, Румынию и Хорватию могут принять в Шенген в декабре

Еврокомиссия призвала Совет Евросоюза принять в Шенгенскую зону Болгарию, Румынию и Хорватию. Все три страны выполнили условия для включения в европейское безвизовое пространство, говорится в сообщении на сайте европейского ведомства.

Еврокомиссия обратила внимание, что Болгария, Румыния и Хорватия внесли значительный вклад в нормальную работу Шенгенской зоны – в том числе в период пандемии коронавируса и во время войны России с Украиной.

Расширенная Шенгенская зона без внутреннего пограничного контроля сделает Европу более безопасной – за счет усиленной защиты общих внешних границ и эффективного полицейского сотрудничества, говорится в сообщении.

Совет ЕС рассмотрит предложение Еврокомиссии в декабре.



Шенгенская зона является крупнейшей зоной свободного передвижения в мире, в которой в настоящее время участвуют 22 страны ЕС, Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.

Для россиян из-за нападения России на Украину действуют ограничения на въезд в Шенгенскую зону. Страны Балтии, Польша и Чехия запрещают им въезд через свои внешний границы. Через внутренние границы Шенгенской зоны попасть в эти страны можно.

Население России составляет около 145 миллионов человек, то есть шенгенскими визами обладают менее одного процента жителей страны.

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