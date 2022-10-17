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Германия ужесточила требования к получателям шенгенских виз

Германия ужесточила требования к россиянам, желающим получить шенгенские визы в её посольстве и консульствах. Теперь в качестве доказательства финансовой обеспеченности потребуется предоставить выписку со счёта в банке, который продолжает работать в Евросоюзе. Счета большинства российских банков в Европе не обслуживаются.

Ранее при подаче документов на шенгенские визы российским заявителям нужно было предъявить финансовые гарантии - справки о доходах или выписки с банковских счетов, но диппредставительства принимали выписки со счетов любых российских банков. По новому правилу, о котором сообщил визовый центр Германии Visametric, принимаются только выписки со счетов банков, действующих в странах-членах ЕС и поддающихся проверке в Европе.

Пользователи социальных сетей, обратившие внимание на изменение требований, обсуждают возможность открытия счетов в банках неевропейских стран, например Казахстана или Турции.

После начала военного вторжения России в Украину Евросоюз ввёл жесткие экономические санкции, которые, в частности, привели к тому, что банковские счета и карты большинства российских банков больше не обслуживаются в европейских странах. Их обладатели не могут расплачиваться российскими банковскими картами в Европе или снимать с них средства.

Также консульские органы некоторых стран Евросоюза, включая и Германию, потребовали от заявителей на шенгенские визы предоставлять медицинские страховки, заключённые с европейскими, а не российскими страховыми компаниями.

  • Еврокомиссия с 12 сентября полностью отказалась от соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией. Это означает, что визовый сбор для россиян вырастает до 80 евро, сроки обработки заявок могут быть увеличены до 45 дней, для подачи заявления требуется больше документов, а выдача многократных виз может быть ограничена.

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