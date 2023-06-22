Больного раком активиста приговорили к 7,5 годам по делу о "фейках"

Суд в Калининграде приговорил 64-летнего активиста Игоря Барышникова к 7,5 годам лишения свободы по делу о так называемых фейках о российской армии. Об этом Север.Реалии сообщила адвокат Мария Бонцлер. У Барышникова диагностирован рак, его 96-летняя мать - лежачий инвалид.

Ранее прокурор запросил для Барышникова 8 лет лишения свободы.

После начала войны в Украине Игорь Барышников на своей странице в фейсбуке размещал критические посты о войне в Украине и действующей власти. Он писал про разбомбленный роддом в Мариуполе, об убийствах жителей Бучи, а также публиковал ссылки на статьи иностранных СМИ. 5 мая в отношении Барышникова было возбуждено первое в Калининградской области дело по статье о "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России" - так называемых фейках об армии. С него тогда взяли подписку о невыезде. Впоследствии против Барышникова возбудили ещё одно дело о "фейках", их объединили в одно производство.

"Дело в отношении меня политическое. Сфабрикованное ФСБ. Мне вменяют совершение тяжкого преступления. При этом я никого не убил, никого не ограбил, не изнасиловал, ничего ни у кого не украл. Заседание закрытое, что я воспринимаю как политическую расправу, дело сфабриковано и сфальсифицировано по образцам 37 года" - сказал Барышников в своём последнем слове (его с сокращениями публикует Север.Реалии). Он также отметил, что материалы судебно-медицинской экспертизы подтверждают, что ему нельзя назначать наказание, связанное с лишением свободы.

Суд учёл состояние здоровья Барышникова при вынесении приговора, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.