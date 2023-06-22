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Экс-координатору штаба Навального заочно дали пять лет по делу о фейках

Александр Зыков

Суд в Костроме заочно приговорил бывшего координатора местного штаба Навального Александра Зыкова к пяти годам колонии по статье о так называемых фейках про российскую армию. Об этом сообщают "Сетевые свободы".

Срок дали за шесть постов на странице Зыкова во "ВКонтакте" о гибели мирных жителей в Сумах и Буче, антивоенных митингах в Амстердаме и Гааге. В одном из них упоминался подрыв ТЭЦ, в другом Зыков комментировал собственное уголовное дело.

Прокуратура просила для него девять лет лишения свободы. Вину Зыков не признал. Активист находится не в России. В фейсбуке он написал, что "планирует продолжать свою преступную деятельность в полном объёме".

  • После полномасштабного вторжения в Украину российские власти начали преследование за антивоенные выступления и высказывания.
  • По подсчётам ОВД-Инфо, уголовные дела за антивоенную позицию возбудили как минимум против 603 человек, 175 из них обвиняют по статье о фейках про российскую армию. Фейками российские суды признают сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны России.

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