Больной раком Свидетель Иеговы получил четыре года колонии

В Белогорске Амурской области суд назначил четыре года колонии страдающему онкологическим заболеванием 71-летнему Свидетелю Иеговы Владимиру Балабкину. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
Его обвиняли по статье об "организации деятельности экстремистской организации". Прокурор просил для него шесть с половиной лет лишения свободы. В последнем слове Балакин заявил, что "можно не соглашаться с верой и с учением Свидетелей Иеговы, но ставить их в один ряд с экстремистами, как сказал президент России, неправильно".
Уголовное дело против Балабкина было возбуждено в марте 2021 года. Тогда же у Балабкина и пяти других жителей Белогорска прошли обыски. Позже Балабкин получил статус подозреваемого по делу, а 2 февраля 2022 года он стал обвиняемым. 11 апреля 2023 года дело поступило в суд.
Оно строилось на показаниях человека по фамилии Ходункин, который снимал собрания Свидетелей Иеговы на видео по заданию ФСБ.
- За пять лет с момента признания Свидетелей Иеговы экстремистской организацией в России более 650 последователей этого религиозного движения подверглись уголовному преследованию. Только в прошлом году возбудили дела против 77 Свидетелей Иеговы. Несмотря на то, что ещё в 2018 году президент России Владимир Путин назвал признание свидетелей экстремистами "чушью". Он заявил, что они "тоже христиане" и преследовать их не за что.
- В июне 2022 года Европейский суд по правам человека постановил, что решения российских властей о ликвидации церкви, запрет её деятельности и изъятие собственности нарушили права верующих.
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