Больной раком Свидетель Иеговы получил четыре года колонии

В Белогорске Амурской области суд назначил четыре года колонии страдающему онкологическим заболеванием 71-летнему Свидетелю Иеговы Владимиру Балабкину. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Его обвиняли по статье об "организации деятельности экстремистской организации". Прокурор просил для него шесть с половиной лет лишения свободы. В последнем слове Балакин заявил, что "можно не соглашаться с верой и с учением Свидетелей Иеговы, но ставить их в один ряд с экстремистами, как сказал президент России, неправильно".

Уголовное дело против Балабкина было возбуждено в марте 2021 года. Тогда же у Балабкина и пяти других жителей Белогорска прошли обыски. Позже Балабкин получил статус подозреваемого по делу, а 2 февраля 2022 года он стал обвиняемым. 11 апреля 2023 года дело поступило в суд.

Оно строилось на показаниях человека по фамилии Ходункин, который снимал собрания Свидетелей Иеговы на видео по заданию ФСБ.