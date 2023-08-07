Больше, чем в СССР: в РФ возбуждается одно дело о госизмене в день

За 2023 год в России будет возбуждено больше уголовных дел о госизмене, чем за предыдущие 20 лет, — к такому выводу пришло издание "Холод", изучив статистику подобных дел за последние семь месяцев.

По данным издания, с января по июль 2023 года в России было возбуждено не менее 82 дел по госизмене - это только те, которые можно найти в открытых источниках. За весь 2022 год было возбуждено только 20 таких дел. В статье подчёркивается, что реальное число уголовных дел может быть существенно большим, поскольку ФСБ сообщает не обо всех подобных делах.

Издание отмечает, что в последний раз такое количество дел по статье о госизмене возбуждалось только в годы правления Иосифа Сталина. Даже в СССР после его смерти таких дел было в среднем меньше, чем в нынешней России.

Большой материал "Холода" посвящён анализу резкого всплеска числа дел по обвинению в госизмене. Издание отмечает, что "если раньше в группе риска были сотрудники оборонных предприятий, военные и учёные, имеющие доступ к государственной тайне, то теперь обвинить в госизмене могут буквально каждого", а причиной дела могут стать даже лайки в соцсетях. При этом выяснить подробности обвинений зачастую почти невозможно - практически все подобные дела засекречены.

"Холод" приводит несколько примеров дел о госизмене, возбуждённых против жителей России, которые не были учёными, сотрудниками оборонных предприятий или политическими активистами. Среди них 24-летняя Полина Евтушенко из Тольятти, дело против которой возбудили, по всей видимости, за публикацию в инстаграме инструкции по сдаче в плен.

Больше, чем в СССР

С 1997 года по 2017 год, по данным "Первого отдела", в России приговоры были вынесены по 101 делу о госизмене - то есть речь шла примерно о пяти делах в год.

"Холод" также отмечает, что, если раньше 90% дел приходилось на Москву, после полномасштабного вторжения в Украину дела о госизмене и шпионаже стали гораздо чаще возникать в других регионах, включая и украинские территории, об аннексии которых объявила Россия. По словам адвоката Евгения Смирнова, сейчас в стране возбуждается примерно 20 уголовных дел о госизмене в месяц, то есть по одному делу в день. В 1960-х власти СССР заводили около 150 уголовных дел о госизмене в год.

Дела о госизмене возбуждаются не только за предполагаемое разглашение государственной тайны или сотрудничество с зарубежной разведкой, но и за "переход на сторону противника", как правило речь идёт о том, что следствие усматривает в действиях подозреваемых намерение отправиться в Украину и принять участие в войне на стороне ВСУ. У адвокатов "Первого отдела" за последнее время появилось много свидетельств о том, что задержанных пытают, чтобы добиться признательных показаний.

22 обвинительных приговора, 0 оправдательных

По подсчётам "Холода", что с 1 января по 31 июля 2023 года в СМИ сообщили как минимум о 22 вынесенных приговорах по делам о госизмене, все они были обвинительными. Только на прошлой неделе Радио Свобода сообщало о трёх приговорах по этой статье.

Средний срок заключения — 11 с половиной лет колонии строгого режима. Бывают и более длительные сроки, в частности оппозиционера Владимира Кара-Мурзу по делу о госизмене и ещё нескольким обвинениям приговорили к 25 годам.

"Уберечься от обвинения в госизмене в сегодняшней России практически невозможно. Единственный способ — исключить любое общение с иностранцами, не читать и не смотреть новости, помимо государственных СМИ, ничем не интересоваться, ни о чем не спрашивать знакомых, ничего не выкладывать в социальные сети и не ездить за границу", - резюмирует "Холод".