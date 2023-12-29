Больше, чем за убийство. Ксения Фадеева приговорена к 9 годам

В Украине почти двадцать человек погибли, многие десятки ранены в результате российского ракетного удара по городам страны;

Из каких источников Белый дом продолжает оказывать военную помощь Украине;

Бывший координатор штаба Алексея Навального в Томске Ксения Фадеева приговорена к 9 годам колонии по обвинению в организации экстремистского сообщества;

Израиль требует от Ливана положить конец обстрелам израильских городов проиранской группировкой Хезболла;

Американский штат Мэн вслед за штатом Колорадо запретил Дональду Трампу баллотироваться в президенты;

Депутаты белорусского парламента приняли поправки к закону о президенте, предусматривающие его неприкосновенность после ухода с поста главы государства.