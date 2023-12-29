Больше, чем за убийство. Ксения Фадеева приговорена к 9 годам

В Украине почти двадцать человек погибли, многие десятки ранены в результате российского ракетного удара по городам страны;
Из каких источников Белый дом продолжает оказывать военную помощь Украине;
Бывший координатор штаба Алексея Навального в Томске Ксения Фадеева приговорена к 9 годам колонии по обвинению в организации экстремистского сообщества;
Израиль требует от Ливана положить конец обстрелам израильских городов проиранской группировкой Хезболла;
Американский штат Мэн вслед за штатом Колорадо запретил Дональду Трампу баллотироваться в президенты;
Депутаты белорусского парламента приняли поправки к закону о президенте, предусматривающие его неприкосновенность после ухода с поста главы государства.
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