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Время Свободы

Отжали. Россия получила в собственность "Дачу Хрущева" в Пицунде

Информационный дайджест "Время Свободы", 28 декабря

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Время Свободы - Темы дня 28.12.2023
by Радио Свобода

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Возможен ли эффективный воинский учет живущих за границей граждан Украины;

Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит новое турне по Ближнему Востоку;

Осужденные по "Маяковскому делу" получили от пяти с половиной до семи лет колонии;

Алексей Навальный вновь не появился на заседании суда по его иску к колонии;

Ход президентской предвыборной кампании в США;

Как Москва воспринимает протесты в Сербии против предполагаемых фальсификаций на выборах в Скупщину Белграда;

Протесты в самопровозглашенной Абхазии против передачи России "дачи Хрущева" в Пицунде.

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