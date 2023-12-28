Отжали. Россия получила в собственность "Дачу Хрущева" в Пицунде

Возможен ли эффективный воинский учет живущих за границей граждан Украины;
Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит новое турне по Ближнему Востоку;
Осужденные по "Маяковскому делу" получили от пяти с половиной до семи лет колонии;
Алексей Навальный вновь не появился на заседании суда по его иску к колонии;
Ход президентской предвыборной кампании в США;
Как Москва воспринимает протесты в Сербии против предполагаемых фальсификаций на выборах в Скупщину Белграда;
Протесты в самопровозглашенной Абхазии против передачи России "дачи Хрущева" в Пицунде.
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