Больше половины убитых женщин в России – жертвы домашнего насилия

Больше половины российских женщин, убитых с 2011 по 2019 год, были жертвами домашнего насилия. Об этом на фестивале гендерной грамотности FemFest 2021 в Москве сообщили авторы проекта "Алгоритм света".

В рамках исследования авторы проанализировали обнародованные и находящиеся в открытом доступе приговоры судов и выяснили, что за восемь лет более 12 тысяч женщин из 18,5 тысяч (66 процентов) погибли от рук партнёра или родственника. Исследование подтвердило, что наиболее опасное место для женщины в России – это дом.

Самый высокий уровень преступлений в отношении женщин выявлен в Московской области, Башкирии и Перми. Меньше всего приговоров вынесено в Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе, Адыгее и Чечне.

Статистика о преступлениях в отношении женщин является неполной и не отражает реальные масштабы насилия, отмечает Алгоритм Света. В частности, согласно законодательству, в число потерпевших от преступлений в стране попадают только люди, которые являются членами семьи юридически. Авторы исследования пишут, что проблема смертности женщин в результате несчастного случая, самоубийства и ситуации, когда женщина пропала без вести, требует отдельного серьёзного изучения.

"Алгоритм света" — это программа, которая выявляет факт домашнего насилия в приговорах по статьям за убийство человека. Проект создан программистом Светланой Жучковой при участии Консорциума женских неправительственных объединений и командой специалистов, работающих с темой домашнего насилия. Исследование, представленное на FemFest 2021, подготовлено при поддержке волонтёров.

FemFest – ежегодный фестиваль о феминизме, гендерной грамотности и свободе выбора и первое международное мероприятие по гендерной грамотности на русском языке. Он проходит в Москве пятый раз. Из-за пандемии коронавируса некоторые выступления организованы онлайн. В мероприятии принимают участие российские и европейские специалисты по защите прав женщин, политики, дипломаты.

Как рассказали Радио Свобода организаторы, перед началом фестиваля в помещение, где проходят презентации и выступления, пытались проникнуть представители прокремлевского Национального освободительного движения (НОД), но мероприятие сорвать не удалось.

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