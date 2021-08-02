Центр “Насилию.нет” запустил проект SOS-размещения

Центр "Насилию.нет" (признан в России иностранным агентом) запустил проект SOS-размещения в гостиницах и хостелах для тех, кто пострадал от насилия в семье.

Получить убежище смогут женщины старше 18 лет, находящиеся в критической жизненной ситуации (например, если их избивают, угрожают применить насилие или преследуют).

Жить в хостеле или в гостинице можно будет до 21 дня. Все расходы за размещение центр берёт на себя. Сейчас, по данным организации, собрано более 346 тысяч рублей. Денег хватит, чтобы разместить на одну ночь 346 пострадавших.

В целях безопасности организаторы не называют адреса убежищ. Для получения помощи центр “Насилию.нет” советует обращаться на горячую линию.