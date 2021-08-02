Центр “Насилию.нет” запустил проект SOS-размещения

Центр "Насилию.нет" (признан в России иностранным агентом) запустил проект SOS-размещения в гостиницах и хостелах для тех, кто пострадал от насилия в семье.
Получить убежище смогут женщины старше 18 лет, находящиеся в критической жизненной ситуации (например, если их избивают, угрожают применить насилие или преследуют).
Жить в хостеле или в гостинице можно будет до 21 дня. Все расходы за размещение центр берёт на себя. Сейчас, по данным организации, собрано более 346 тысяч рублей. Денег хватит, чтобы разместить на одну ночь 346 пострадавших.
В целях безопасности организаторы не называют адреса убежищ. Для получения помощи центр “Насилию.нет” советует обращаться на горячую линию.
- Согласно данным Консорциума женских неправительственных объединений, почти две трети (61%) женщин, убитых в России в 2018 году, стали жертвами домашнего насилия.
- Россия единственная из стран – членов Совета Европы, которая до сих пор не приняла закон против домашнего насилия. За последние десять лет соответствующие законопроекты вносились в Госдуму более 40 раз, но не прошли ни одного чтения. В 2017 году из российского Уголовного кодекса удалили статью за побои, а за семейное насилие ввели административную ответственность. После этого, по данным правозащитников, количество жалоб на домашнее насилие только увеличилось.
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