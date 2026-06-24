"Большие деньги предложат, чтобы мне рот закрыли". Кто дал показания против Ильи Трабера

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 24 июня

01:09 3 года мятежу Пригожина

04:08 Владимир Путин настаивает на переговорах с Украиной на основе ее отказа от территорий, Владимир Зеленский призывает россиян понять, что «это и их война», Марк Рютте считает позицию Путина не конструктивной

08:09 Цены на бензин в России выросли, авиакомпании заявляют о нехватке керосина, вице-премьер Андрей Новак считает ситуацию «контролируемой»

10:55 Конференция в Европарламенте с участием представителей российской оппозиции

14:18 «Фонтанка»: показания на Илью Трабера дал бывший заключенный, участник войны в Украине Игорь Лыков

17:15 Алан Гаглоев ушел с поста главы самопровозглашенной Южной Осетии и стал советником Путина

19:46 Марко Рубио о будущем судоходства в Ормузском проливе и прямых переговорах между Израилем и Ливаном

23:28 Правозащитники критикуют приглашение в Брюссель делегации талибов для обсуждения условий высылки из стран ЕС афганских мигрантов

26:26 В метрополитене Петербурга запрещен провоз виолончелей