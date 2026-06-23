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Время Свободы

"Раскачивают общество!" Путин об ударах по российскому ТЭК

Владимир Путин
Владимир Путин
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Вторник, 23 июня
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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Вторник, 23 июня
by Радио Свобода

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Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Вторник, 23 июня

01:01 Украина может ужесточить подход к переговорам с Россией. США призывают к их немедленному началу

06:16 Владимир Путин называет удары украинских беспилотников по объектам ТЭК России «попыткой раскачать общество»

07:55 Российские войска продолжают штурм Константиновки в Донбассе

11:00 Облавы на мужчин в Пензе как возможная подготовка к мобилизации в России

16:51 США и Иран договорились о прямом канале связи для ситуаций, требующих срочного решения

19:08 «Черный понедельник» на московской бирже

24:07 Маша Слоним о репрессиях во времена Брежнева и при Путине

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    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы» 

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