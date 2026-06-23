"Раскачивают общество!" Путин об ударах по российскому ТЭК

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Вторник, 23 июня
01:01 Украина может ужесточить подход к переговорам с Россией. США призывают к их немедленному началу
06:16 Владимир Путин называет удары украинских беспилотников по объектам ТЭК России «попыткой раскачать общество»
07:55 Российские войска продолжают штурм Константиновки в Донбассе
11:00 Облавы на мужчин в Пензе как возможная подготовка к мобилизации в России
16:51 США и Иран договорились о прямом канале связи для ситуаций, требующих срочного решения
19:08 «Черный понедельник» на московской бирже
24:07 Маша Слоним о репрессиях во времена Брежнева и при Путине
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Андрей Шароградский
Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы»