Большинство россиян не знают о Нобелевской премии Муратова

Согласно опросу, проведённому "Левада-центром" (признан российскими властями иностранным агентом), только четверть россиян знают о присуждении присуждении Нобелевской премии мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. 73 процента опрошенных сказали, что впервые слышат об этом.

На вопрос, какие чувства вызывает у них эта новость, 26 процентов выразили радость, а 64 процента - безразличие.

Также большинство респондентов (72 процента) затруднились с ответом на вопрос, кто ещё из россиян становился лауреатом Нобелевской премии. 11 процентов опрошенных вспомнили президента СССР Михаила Горбачева, 10 процентов — академика Андрея Сахарова, 7 процентов — писателя Александра Солженицына, 4 процента — физика Жореса Алфёрова.