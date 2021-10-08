Лауреатами Нобелевской премии мира стали Дмитрий Муратов и Мария Ресса

Лауреатами Нобелевской премии мира стали главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов и журналист-расследователь Мария Ресса с Филиппин.

Как говорится в заявлении Нобелевского комитета, журналисты получили награду за "усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира".

Как заявила глава Норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен, "с момента основания в 1993 году «Новая газета» публиковала критические статьи на темы от коррупции, полицейского насилия, незаконных арестов, манипуляций на выборах, фабрик троллей и до применения российский войск внутри и за пределами России. Оппоненты "Новой газеты" отвечали на это угрозами, насилием и убийствами. С момента основания газеты убиты шесть её журналистов, включая Анну Политковскую, писавшую о войне в Чечне. Несмотря на убийства и угрозы, главный редактор Муратов не отказался от принципа независимости и последовательно защищал право журналистов писать на выбранные темы, покуда это соответствует профессиональным и этическим стандартам журналистики".

Журналисты "Новой", которые были убиты - это Игорь Домников (2000), Юрий Щекочихин (2003), Анна Политковская (2006), Анастасия Бабурова (2009), а также сотрудничавшие с редакцией адвокат Станислав Маркелов (2009) и правозащитница Наталья Эстемирова (2009).

"Я считаю, что это премия Анне Политковской, Юрию Щекочихину, Игорю Домникову, моим погибшим любимым друзьям и коллегам. И это премия для тех людей, которых сейчас объявляют иноагентами, нежелательными элементами. Вместе с редколлегией я подумаю над тем, как мы этой премией распорядимся", - сказал главред "Новой газеты" в разговоре с изданием Readovka. Он также сказал, что часть премии переведёт в фонд "Круг добра", помогающий детям с редкими заболеваниями.

Дмитрий Муратов родился в 1961 году в Куйбышеве. После службы в армии работал в "Волжском комсомольце" и "Комсомольской правде". Один из основателей в 1993 году "Новой ежедневной газеты". В 1995 году издание было переименовано в "Новую газету". Тогда же Муратов стал главным редактором издания.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поздравляют Муратова с премией. "Он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам, он талантлив он смел. И конечно, это высокая оценка, мы его поздравляем" - заявил Песков.

Муратов - третий россиянин, удостоенный Нобелевской премии мира. До него награду получали правозащитник Андрей Сахаров и экс-президент Советского Союза Михаил Горбачёв.

Мария Ресса за свою более чем 30-летнюю карьеру работала ведущим репортером CNN в Азии и руководителем отдела новостей ABS-CBN. Она также принимала участие во многих международных инициативах по поощрению свободы печати. В последние годы против неё возбуждали уголовные дела, связанные с её расследованиями и работой в должности руководителя интернет-портала Rappler.

В этом году на награду претендовали 95 организаций и 234 человека, среди которых российский оппозиционер Алексей Навальный, представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская и экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.

Полный список претендентов держится в секрете и может быть опубликован только через 50 лет. Размер премии составляет 10 миллионов шведских крон (более одного миллиона долларов).

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа ООН.

Нобелевская премия впервые вручалась в 1901 году. Тогда её лауреатами стали швейцарский предприниматель и фактический инициатор создания Международного Красного креста Жан Анри Дюнан и французский политик и миротворец Фредерик Пасси.

Всего за историю Нобелевской премии мира её получили 107 человек (в том числе 17 женщин) и 25 организаций. В 1901-2020 годах премия мира присуждалась 101 раз. 19 раз комитет премии не находил достойного кандидата.